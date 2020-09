Abbauen in der Kramer Scheune, Aufbauen in der Mehrzweckhalle in Nortorf: Die Kulturanbieter Holger und Renate Bauer und Freunde verwandelten binnen zweieinhalb Stunden mit Bühnenpodesten, Licht- und Tontechnik, Tresen und Stühlen die Halle zum Auftrittsort für Comedian Hermann Thielke.