Bordesholm/Neumünster

Neuigkeiten zum Einbruch in der Flintbeker Filiale der „Bospa“, wie die Bordesholmer Sparkasse auch genannt wird, gab es in der Mitgliederversammlung des Wirtschaftsvereins Bordesholmer Sparkasse Finanzholding am Dienstag in den Neumünsteraner Holstenhallen nicht. Die rund 360 Mitglieder und Gäste, die zum Auftakt wie in jedem Jahr mit Spargel und Schinken bewirtet wurden, fragten auch nicht nach. Vorstandschef Markus Schaly machte deutlich, dass er auch weiterhin keine Angaben machen wird, um die Ermittlungen der Polizei nicht zu gefährden. „Wichtig ist, dass kein Mensch zu Schaden gekommen ist“, betonte Schaly.

Die Arbeiten mit Hubsteigern an der Außenfassade der Bospa-Hauptstelle in Bordesholm vor Pfingsten hätten übrigens nichts mit dem Einbruch Ende Mai in Flintbek zu tun, teilte das Geldinstitut weiter mit. Es handelte sich um den Einbau neuer Außenjalousien, die Arbeiten hätten bereits vor der Tat begonnen. In der Flintbeker Filiale hatten Unbekannte ein Fenster aufgehebelt und waren in das Gebäude am Kätnerskamp 5 eingedrungen.

Die Mitarbeiterzahl bleibt stabil

Für gute Laune bei den Mitgliedern des Wirtschaftsvereins sorgten die durchgehend positiven Geschäftszahlen aus dem vergangenen Jahr. Um 3,1 Prozent auf 806,8 Millionen Euro stieg die Bilanzsumme der Bordesholmer Sparkasse, einen Sprung von 11,5 Prozent nach oben machten die Kundeneinlagen. Mit 89,5 Millionen Euro an Darlehenszusagen wurde wieder ein erfreulich hohes Ergebnis erzielt, heißt es im Geschäftsbericht.

Das Betriebsergebnis vor Bewertung betrug 7,9 Millionen Euro, die Bilanz wies einen Gewinn von 1,6 Millionen Euro aus. Die Zahl der Beschäftigten blieb stabil bei 125 Mitarbeitern. „Wir haben bewiesen, dass wir uns trotz der schwierigen Niedrigzinsphase in den vergangenen fünf Jahren gut positioniert haben. Im Land belegen wir von elf Sparkassen den zweiten Platz“, freute sich Markus Schaly.

Investitionen fließen in den Ausbau der Filialen

Der Vorstandsvorsitzende legte auch ein Bekenntnis zu den Filialen der Bospa ab. Bis 2021 werden weiterhin erhebliche Mittel in den Ausbau der Dependancen im Geschäftsgebiet zwischen Kiel und Wacken investiert. Unabhängige Befragungen hätten zudem eine außerordentlich hohe Zufriedenheit bei den Mitarbeitern und auch den Kunden ergeben. „Bei der Kundenzufriedenheit sind wir die Nummer eins bei den Sparkassen im Land“, betonte Schaly.

