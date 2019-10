Der rettende Sprung von einer Brücke hat für den Bankräuber Kurt überraschende Folgen: Er findet sich vor dem Himmelstor wieder. Der Anfang des Stücks „Tweemal Heven un trüch“ ist vielversprechend. Die Niederdeutsche Bühne Rendsburg (NBR) startet am Montag, 21. Oktober 2019, in die neue Saison.

Von Beate König