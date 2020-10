Brügge

Die Kripo hat mittlerweile ihre Untersuchungen abgeschlossen, berichtete Bürgermeister Werner Kärgel ( CDU) in der Gemeindevertretersitzung. Die staatsanwaltlichen Ermittlungen laufen aber noch. Die Brandversicherung hat aber bereits bei Abbruchunternehmen angefragt und auch ein Angebot erhalten. Das Großfeuer in der ehemaligen Gaststätte Brügger Markt hatte auch den benachbarten Kirchturm in Brand gesetzt.

„Mit dem Schutthaufen werden wir aber wohl noch ein paar Wochen leben müssen“, sagte Kärgel. Nach schriftlicher Aufforderung hat die Firma Central-Bau als Grundstückseigentümerin den Bauzaun wie gewünscht zurückgesetzt.

Im Wohnungsmarkt ist viel Bewegung

Beim Thema Wohnbauentwicklung will die Gemeinde nicht aufs Gaspedal treten. Möglich wären rund 20 Grundstücke auf zwei Flächen am Schmalsteder Weg sowie an der Straße Oberdorf gegenüber der Schule. „Wenn die in den Verkauf kommen würden, wären die Grundstücke sofort weg“, prognostizierte Axel Reese ( SPD). Eile sei dennoch nicht geboten, weil im Bestand viel in Bewegung ist. Reese beobachtet derzeit einen Generationswechsel im Dorf: „Die älteren Brügger verkaufen ihre Häuser, dort ziehen dann Familien mit Kindern ein.“

Rahmenbedingungen für Neuansiedlung beachten

Kärgel schlug in die gleiche Kerbe: Die Gemeinde sollte sich Zeit nehmen und in den anstehenden Gremiensitzungen zunächst Rahmenbedingungen für den zukünftigen Wohnungsbau entwickeln. Bei der Fläche am Oberdorf müsste zudem die Verkehrssituation geprüft werden: „An der Schule ist jetzt schon viel los, wenn die Eltern mit dem Auto ihre Kinder bringen.“ Für Urs Pause ( SPD) wäre die Bebauung der 20 möglichen Grundstücke womöglich zu viel für Brügge. „Wir müssen aufpassen, dass unser Kindergarten nicht überläuft.“

