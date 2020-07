Rendsburg

Nach dem Kauf der fünf Gebäude der ehemaligen Genossenschaftsakademie in direkter Nachbarschaft des Rendsburger Nordkollegs vor einem Jahr sollte es ursprünglich etwas schneller gehen. Die bundesweit bekannte Kultureinrichtung will Teile der insgesamt etwa 5000 Quadratmeter großen Gebäude für zunächst rund eine Million Euro sanieren. Brandschutz, Barrierefreiheit und energetische Sanierung stehen auf der Liste.

Komplexe Angelegenheit

Für 1,85 Millionen Euro hat das Nordkolleg vor gut einem Jahr die Gebäude gekauft. Damals sei man noch etwas optimistischer an den Zeitplan für die Sanierung gegangen, sagt Guido Froese. "Aber die Sanierung der Gebäude ist eine komplexe Angelegenheit", so der Nordkolleg-Geschäftsführer. Die Gewerke müssten ineinandergreifen und vor allem die richtigen Fördermittel zur richtigen Zeit abgerufen werden. Acht Gutachten seien im Vorfeld erstellt worden, ein Plan mit Investitionsvorhaben für die kommenden zehn Jahre steht. Die Gesellschafter - darunter der Landkreis Rendsburg-Eckernförde und die Stadt Rendsburg - tragen das Vorhaben mit. Das Wichtigste aber: "Das Land steht trotz der Corona-Krise voll und ganz hinter seinen Finanzierungszusagen. Die Mittel stehen bereit", versichert Guido Froese.

Größtes Haus seiner Art

Los geht es mit der energetischen Sanierung. Vor allem das Dach steht dabei im Fokus. Etwa eine Million Euro sollen in den kommenden zwei Jahren verbaut werden. Mit der Übernahme der Gebäude - darunter allein zwei Bettenhäuser - hat das Nordkolleg seine Kapazität von 225 Betten auf mehr als 300 erweitert. Damit ist es die größte kulturelle Tagungseinrichtung ihrer Art in Deutschland. Bereits in der Vergangenheit hatten die Tagungsteilnehmer der Genossenschaftsakademie das Restaurant des Nordkollegs genutzt, seit Jahren sind die Gebäudeteile miteinander verbunden. Zum 1. Juni vergangenen Jahres hatte das Nordkolleg die Gebäude der Genossenschaftsakademie, in denen der Dachverband von 2600 Genossenschaften seine Mitglieder schulte, auch wirtschaftlich übernommen. Der Verband bleibt noch für einige Jahre Ankermieter auf dem Areal.

Kulturbetrieb mit Einschränkungen

Unterdessen läuft der Betrieb im Nordkolleg vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie allmählich wieder an - jedoch mit Einschränkungen, die für viele Kulturschaffende nur schwer umzusetzen sind. Während Chören und Musikern mit Blasinstrumenten aus dem Amateurbereich das Musizieren in Gruppen in Schleswig-Holstein verboten ist, dürfen die Profis jetzt wieder im Nordkolleg üben - entweder mit sechs Metern Abstand oder mit Plexiglaswänden zwischen ihnen.

"Digitaler Entwicklungsschub"

Dabei lief es im Nordkolleg bis zur Pandemie besser als je zuvor. Das vergangene Jahr war das wirtschaftlich erfolgreichste in der Nordkolleg-Historie und auch das erste Quartal 2020 stand sehr gut im Plan. "Mit Corona sind wir bei voller Fahrt vor die Wand geknallt", sagt Guido Froese. Nach einer Lesung am Abend des 13. März wurden alle Veranstaltungen, Kurse und Tagungen gestrichen. Was dann folgte, nennt Froese einen "digitalen Entwicklungsschub". Lesungen und Konzerte wurden ins Internet verlagert und trafen auf ein begeistertes Publikum. Bis zu 700 Zuschauer waren online dabei. "Das sind mehr als die, die für ein Konzert hierhergekommen wären", freut sich Froese. Für einen digitalen Wohnzimmerchor meldeten sich 900 Sänger an, das entstandene Video wurde mehr als 30.000 mal abgerufen. An einem virtuellen Treffen von Fagottisten beteiligten sich 250 Musiker aus fünf Kontinenten. Warum? "Das Angebot des Nordkollegs hat sich weltweit in den sozialen Netzwerken herumgesprochen", weiß Guido Froese.

Land trägt die Verluste

Doch ohne regulären Kulturbetrieb arbeitet das Nordkolleg nicht kostendeckend. "Für die entstandenen Schäden ist das Land bis Ende Juni zu 100 Prozent eingesprungen", versichert Froese. Wie es jetzt weitergeht, müsse mit den Gesellschaftern besprochen werden. "Wir fühlen uns da gut aufgehoben."

