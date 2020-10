Rendsburg

243.000 Euro vom Land als Soforthilfe im ersten Halbjahr, 70.000 Euro über das Kurzarbeitergeld, zudem könnten über weitere Programme von Land und Bund nochmal knapp 300.000 Euro an finanzieller Unterstützung an das Nordkolleg fließen - die Zahlen des Rendsburger Beispiels verdeutlichen, wie hart die coronabedingten Maßnahmen der letzten Monate die Kulturbetriebe im Land getroffen haben.

Und auch die kommenden werden in Erwartung von steigenden Infektionszahlen mehr Be- als Entlastung bedeuten. Aktuell stehe die wirtschaftliche Jahresplanung für 2021 an, sagt Nordkolleg-Leiter Froese. "Das nächste Jahr ist eine Black-Box. Wir machen viel auf Sicht", sagt er. Es ist gleichzeitig das Jubiläumsjahr. 1921 wurde die Heimvolkshochschule Rendsburg gegründet, aus der sich später das Nordkolleg entwickelte. "Dieses Jubiläum nicht planen zu können, tut schon weh. Aber wir sind Optimisten", sagt Froese.

Hauptgesellschafter stehen hinter dem Nordkolleg

Dabei kann er sich der Unterstützung der beiden Hauptgesellschafter, der Stadt Rendsburg und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde, sicher sein. Momentan stehe man aufgrund einer Finanzierungslücke in Gesprächen. "Kreis und Stadt stehen weiter zum Nordkolleg. Die Zusage haben uns die Verwaltungsspitzen gegeben", sagte Guido Wendt, Aufsichtsratsvorsitzender der Nordkolleg GmbH. Wendt betonte, dass auch die kreativen Ideen des Nordkolleg-Teams während der Corona-Schließung sehr dazu beigetragen hätten, "über die Krise hinweg zu kommen".

So war die Schließung zugleich die Zeit der digitalen Angebote. Einen virtuellen Wohnzimmerchor startete man bereits im März. 900 Anmeldungen und Youtube-Zugriffe "wie in den letzten zehn Jahren zuvor nicht", seien die Folge gewesen, sagte Nordkolleg-Leiter Froese. Andere musikalische Programme hätten bei den Zielgruppen zu viel Aufmerksamkeit und Rückmeldungen geführt. Unter anderem wurde auch ein digitaler Radiosender ins Leben gerufen. "Wir versuchen, beides weiter zu führen - die digitalen Angebote und die analoge Begegnung. Das Digitale wird an Bedeutung zunehmen", sagte Froese.

Förderverein bekommt so viele Spenden wie nie zuvor

Auch auf ihre Spender konnte sich das Nordkolleg in der harten Zeit verlassen. "Wir sind sehr dankbar für die Rückendeckung aus der Politik und genauso für die große Solidarität der Spender. So viele Spenden wie im ersten Halbjahr hat der Förderverein noch nie zuvor bekommen", sagte Froese, der sich wünscht, dass die Politik weiter ein Auge auf die finanzielle Unterstützung der Kulturbetriebe in dieser schwierigen Zeit hat.

Soziales Sicherungsnetz für Kulturschaffende

Das nahmen auch SPD-Bundestagsabgeordneter Sönke Rix und Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, der auf Einladung seines Parteifreundes nach Rendsburg gekommen war, am Montag mit. Neben Froese tauschten sich die Politiker mit unter anderem mit Vertretern der Landesmuseen, des Landesmusikerverbandes und der Aktivregion über die Lage der Kulturschaffenden aus. "Die Pandemie ist nicht am Ende. Wir müssen die finanziellen Hilfen verlängern, damit sie vor Ort ankommen, und den Austausch suchen, um zu erfahren, woran es noch hapert", sagte Rix. Für Mützenich stellte sich zudem die Frage, wie man jenseits einer Corona-Krise auf den Säulen der sozialen Sicherungssysteme weitere "Sicherungsnetze" für Kulturschaffende aufbauen könne. "Da müssen wir sozialpolitisch nachsteuern", sagte der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion.

