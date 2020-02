Ärger über Baustelle der Telekom

Nortorf

Im Juli 2019 hatte die Deutsche Telekom AG während des Breitbandausbaus in der Kolberger Straße in Nortorf zwei Baugruben dicht an einem Verteilerkasten im Fußweg ausgehoben. Inzwischen ruht die Baustelle seit Monaten unverändert. In den Baugruben vermodert eine Schicht hineingewehter Blätter.

Gefährliche Situation

Anwohner und Passanten beschwerten sich über die gefährliche Situation, die durch die Baustelle entsteht. Um die mit Baken gesicherten Löcher passieren zu können, müssen die Fußgänger den Gehweg verlassen und auf die Straße treten. Dort wurde kein Extra-Weg für Passanten abgesperrt. Sie laufen ungeschützt auf der Fahrbahn.

In der Kolberger Straße herrscht reger Verkehr. Sie führt in ein Gewerbegebiet mit einem großen Baustoffhandel und ist die Zufahrt zum Grundstück der Freiwilligen Feuerwehr.

Bauteil fehlte

Bislang habe für die Endmontage der Breitbandkabel ein Hardwareteil gefehlt, erläuterte Telekom-Sprecherin Stefanie Halle. „Es gab Verzögerungen bei der Lieferung.“ Halle kündigte an, die Baulöcher würden in dieser Woche geschlossen. „Der Breitbandausbau ist in Nortorf zunächst abgeschlossen.“

Kein Ansprechpartner für Nortorf

Karsten Groth, Vorsitzender des Ausschusses für Bauwesen und Umwelt, hatte berichtet, dass das Amt Nortorfer Land mehrfach bei der Telekom nachgehakt hatte, wann die Gruben geschlossen werden. „Bei den Telefonaten gab es jedes Mal einen anderen Ansprechpartner. Zuständig war keiner“, war der Eindruck, der sich den Anrufern aus Nortorf vermittelte. „Die Baustelle ist bei der Verwaltung angemeldet, der Ansprechpartner müsste ihr bekannt sein,“ erklärte Stefanie Halle dagegen.

Bei einer ähnlichen Dauerbaugrube der Telekom in der Ladestraße hatte die Stadt zur Selbsthilfe gegriffen und nach mehreren erfolglosen Versuchen, von der Telekom Antworten zum weiteren Bauverlauf zu erhalten, das Loch selbst zugeschüttet. Der Telekom seien vorher schriftlich mehrere Fristen gesetzt worden, das Unternehmen habe nicht reagiert, berichtete Ausschussvorsitzender Karsten Groth. Schließlich habe die Stadt das über Monate unveränderte Bauloch zugeschüttet und der Telekom die Arbeit in Rechnung gestellt. Nach einer Mahnung sei die Rechnung beglichen worden.

