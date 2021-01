Gefällte Bäume an einer Böschung in der Fabrikstraße in Nortorf entsetzten Baumfreunde. Die Untere Naturschutzbehörde erklärt, der Flächeneigentümer sei mit dem Fällen der zur Straße geneigten Stämme seiner Verkehrssicherungspflicht nachgekommen. Er hatte die Behörde vorab nicht informiert.