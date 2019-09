Kesselhaus: Das sagt der Bürgermeister

Nortorf

In Nortorf tobt ein Streit um den Umzug des Schallplattenmuseums ins Kesselhaus. Die Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung hat ihn beschlossen. Umzugs-Gegner wollen den Plan mit dem Bürgerentscheid am 6. Oktober 2019 zu Fall bringen. Im Interview mit KN-online spricht der Bürgermeister von Nortorf, Torben Ackermann, über das Kesselhaus.

Bürgermeister: Nortorf könne sich den Umzug ins Kesselhaus leisten

Herr Ackermann, Sie sagen, Nortorf könne sich den Umzug des von einem Verein betriebenen Schallplattenmuseums ins sogenannte Kesselhaus leisten. Was macht Sie da so sicher?

Torben Ackermann: Wir haben den Umbau in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Wir haben mehrere Investitionen vor, weshalb wir Geld aus der Rücklage entnehmen, zum Beispiel für die Jahnstraße und das Großprojekt Tartanbahn. Wir haben auch eine Million für den Umbau des Kesselhauses eingeplant. Wenn wir 750.000 Euro von der Aktivregion bekommen, wovon ich fest ausgehe, bleiben 250.000 Euro für Nortorf übrig.

Für den Betrieb des Museums im Kesselhaus haben wir einen Plan. Dabei gehen wir von jährlich 6000 zahlenden Besuchern aus. Dazu kommt: Wir wollen die Tourismuszentrale aus dem Rathaus ins Kesselhaus umsiedeln. Dazu käme ein Mitarbeiter des Tourismusvereins Mittelholstein. Die Tourismus-Leute würden die Museums-Kasse machen. Sie würden dafür sorgen, dass das Museum geöffnet ist. Das würde Personalkosten sparen. Vor dem Hintergrund gehen wir von einem jährlichen städtischen Zuschussbedarf von rund 25.000 Euro aus. Das alles ist machbar für Nortorf.

Einmal angenommen, die Nortorfer lehnen den Umzug beim Bürgerentscheid am 6. Oktober ab. Was ist Ihr Plan B?

Dann werden wir nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir werden uns mit der anderen Seite zusammensetzen und über einen Neubau reden. Wo soll dieser entstehen? Wie groß soll er sein? Was kostet das? Dann fangen wir bei bei Null an. Wir akzeptieren den Bürgerwillen ohne Wenn und Aber.

In Nortorf geht der Riss zwischen den politischen Lagern offenbar tiefer als der Streit ums Kesselhaus. Worum geht es wirklich?

Wir leben hier das klassische Vierparteiensystem. Bei Streitthemen stehen häufig SPD und Grüne auf der einen Seite sowie CDU und FDP auf der anderer Seite. Ich denke aber, dass wir Nicklichkeiten aus den alten Zeiten überwunden haben. Wir haben eine fast neu zusammengesetzte Stadtverordnetenversammlung. Der Umgangston ist gut.

