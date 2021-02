In der Poststraße hat der erste Coworking-Space in Nortorf eröffnet. Wiebke Maaß und Jens-Peter Geuther bieten als Alternative zum Homeoffice in Coronazeiten ruhige Arbeitsplätze, Besprechungs- und Schulungsraum an. Der ehemalige Kunsthandwerkladen Natuna wurde dafür umgebaut.