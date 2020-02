80000 Euro statt geschätzter 40000 Euro Investitionskosten für freies WLAN in Nortorf – das Angebot einer Fachfirma ist der CDU zu teuer. Fraktionschef Rene Raden will im Haupt- und Finanzausschuss beantragen, den Auftrag in sechs Lose aufzuteilen und erneut auszuschreiben.