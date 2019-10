Ergebnis des Bürgerentscheids liegt vor

Nortorf

Bei dem ersten Bürgerentscheid in der Geschichte der Stadt Nortorf stimmten am Sonntag 850 Bürger mit Ja und damit gegen die Sanierung und den Umbau des Kesselhauses. 1037 Nortorfer stimmten bei dem Entscheid mit Nein und damit für den Umzug des Schallplattenmuseums ins Kesselhaus. An der Abstimmung beteiligten sich 1899 Nortorfer. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 33,27 Prozent. Zwölf Stimmen waren ungültig.

Verein pflegt das Schallplattenmuseum

Das Schallplattenmuseum ist derzeit im Erdgeschoss eines ehemaligen Wohnhauses am Jungfernstieg untergebracht. Ein Verein pflegt die Sammlung und lädt zu regelmäßigen Führungen ein. Das Haus ist mittlerweile zu eng. Die Nortorfer Stadtverordnetenversammlung beschloss im vergangenen Jahr die Sanierung des Kesselhauses und stellte eine Million Euro für das Vorhaben in den Haushalt.

Die Stadt rechnet mit einem hohen Zuschuss der Aktivregion Mittelholstein. Sie kann aber die Kosten notfalls auch alleine tragen, ohne neue Schulden aufnehmen zu müssen, sagte CDU-Fraktionschef René Raden bei einer Veranstaltung des Museums-Vereins.

Wie kam es zu dem Bürgerentscheid in Nortorf ?

Die Vorgeschichte reicht mindestens zwei Jahre zurück, in die Sitzung der Stadtverordneten am 5. September 2017 im Rathaus. Etwa die Hälfte der Tagesordnungspunkte war an jenem Dienstag erledigt, als der damalige Bürgermeister Horst Krebs ( CDU) die Diskussion über einen Nachtragshaushalt aufrief.

Sogleich verschärfte Michael Friedrich ( SPD) den Ton und warf den versammelten CDU-Politikern vor, sie liefen im schon damals kochenden Kesselhaus-Streit ihrem Bürgermeister "wie die Lemminge hinterher". Der Sozialdemokrat schlug vor, "die grundsätzliche Frage – Einrichtung eines Museums im ehemaligen Kesselhaus – durch einen Bürgerentscheid gemäß § 16 g der Gemeindeordnung entscheiden zu lassen", vermerkt das Sitzungsprotokoll.

SPD und Grüne setzten sich für Bürgerentscheid in Nortorf ein

Es hätte zwei Möglichkeiten gegeben: Entweder die Stadtverordneten treten gemeinsam auf die Bremse und geben die Entscheidung übers Kesselhaus in die Hand der Nortorfer. Oder die knappe Mehrheit setzt sich mit ihrem Kurs für die Sanierung des Kesselhauses und den Einzug des Museums ein. So kam es zunächst. Zuletzt entschieden die Politiker, eine Million Euro für das Vorhaben in den Haushalt 2019 einzustellen.

Gegen diesen Beschluss machten Politiker von SPD und Grünen mobil. Sie wollten ihn kippen. Ihr Hebel: Der Bürgerentscheid. Am 10. Juli 2019 genehmigte der Kreis Rendsburg-Eckernförde die Urabstimmung. Mit ihrem Antrag hatten die Kesselhaus-Gegner 637 auf ihre Gültigkeit geprüfte Unterschriften vorgelegt. Am Sonntag stimmten nun die Nortorfer im Bürgerentscheid ab. Sie votierten für einen Umbau des Kesselhauses zu einem Museum.

