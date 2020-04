Das Unternehmen Hein Bestattungen hat einen Schritt in Richtung Zukunft unternommen. Am Dienstag starteten mit einem symbolischen Spatenstich die Arbeiten für den neuen Firmensitz im Jungfernstieg in Nortorf. In Nachbarschaft zum neuen Friedhof entsteht das Bestattungshaus mit Trauerhalle.