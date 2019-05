Nortorf

Ein solches ökumenisches Pfingstfest über aller Glaubensgrenzen hinweg gab es in Nortorf noch nicht, sagt Christoph Tretow, Pastor der evangelischen Sankt-Martin-Kirche. Ein sechsköpfiges Team mit Vertretern seiner Gemeinde und der katholischen Sankt-Konrad-Kirche bereitet das Fest seit Januar vor. Tretow: "Wir haben das von Anfang an gemeinsam geplant."

Wie in Schwerin

Das Fest ist Tretows Idee. Vor wenigen Jahren erlebte er ein ökumenisches Pfingstfest unter freiem Himmel in Schwerin. Bischöfe beider Kirche predigten dort. "Es war eine richtig schöne Atmosphäre." Nach dem Schweriner Vorbild predigen in Nortorf der evangelische Pastor Christoph Tretow und der katholische Diakon Bogislaw von Langenn-Steinkeller.

Der Auszug aus der Kirche während des Gottesdienstes "soll ein Signal sein", sagt Tretow. "Wir wollen eine offene Kirche sein." Dass die beiden Gemeinden mit dem Pfingstfest Menschen aller Glaubesrichtungen und Nationalitäten ansprechen will, betont Katharina Kock von der katholischen Kirche. Sie erinnert an den Ursprung des Pfingstfestes. Nach dem christlichen Glauben zogen die Apostel in die Welt und verkündeten das Evangelium in allen Sprachen.

Pfingst-Evangelium in vielen Sprachen

Dementsprechend sollen die Besucher des Pfingstgottesdienstes das Evangelium in verschiedenen Sprachen hören, kündigt Katharina Kock an. Etwa in Englisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch, Afrikaans und Plattdeutsch.

"Präventive Friedensarbeit"

Teil des Festes auf dem Marktplatz ist ein gemeinsames Essen, kündigen die Organisatoren an. Vereine, Institutionen und Unternehmen decken jeweils einen Tisch und laden ein. Landfrauen, Landjugend, Freundeskreis der Asylsuchenden, Kirchengemeinden, Sparkasse, Volksbank-Raiffeisenbank zum Beispiel. Mit dabei ist der Posaunenchor. Tretow: "Wir wollen miteinander am Tisch sitzen und ins Gespräch kommen". Der Pastor sieht das Fest als "präventive Friedensarbeit". So wolle die Kirche verhindern, dass Konflikte aufbrechen.

