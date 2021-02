Auf zur Schnitzeljagd per App: Familie Bahr entwickelte in Nortorf eine Entdeckungstour mit virtuellen Elementen für Fünf- bis Siebenjährige. Die Route startet und endet nach 20 Stationen bei der Schule an den Eichen. Einzige Voraussetzung zum Spiel ist die kostenlose Actionbound-App auf dem Handy.