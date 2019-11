Mit einem Drei-Gänge-Menü sagte der Rat für Kriminalitätsverhütung (RfK) den Ehrenamtlichen in Kronshagen am Donnerstag „Danke!“ für die viele Unterstützung bei den Projekten in 2019. Knapp 60 freiwillige Helfer von Jung bis Alt kamen in die Mensa der Grundschule an den Eichen.