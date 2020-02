Park prägende Kastanien gefällt

Nortorf

Oliver Rumpf, Mitglied im Umweltausschuss und Mitinhaber des Fachunternehmens Gartenbau Rumpf erläuterte im Ausschuss: Die Kastanie war krank. Ein Pilz hatte den Baum befallen. Der zweite Stamm sei entfernt worden, da sich der Pilz unterirdisch weiter ausbreite.

Eichen als Ersatz

Oliver Rumpf kündigte an, dass als Ersatz zwei Eichen gepflanzt werden. „Sie werden in einer Achse mit dem Eingang von der Parkstraße gesetzt.“ Die Grell-Stiftung will der Stadt zwei robuste Bäume spenden. Für Eichen sei der Pilz im Boden ungefährlich.

Das Holz der kranken Kastanien stand nicht zum Verkauf, berichtete Torsten Manthey vom Ordnungsamt. Es wurde von der Fachfirma Rumpf abgeholt und außerhalb des Recyclingshofs extra entsorgt.

Specht brütete in Kastanien

Die kranken Bäume bedeuteten für die Parkbesucher eine Gefahr. Sturmwinde hätten die Stämme auf die Wege drücken können. Vermisst wurden die Park prägenden Bäume dennoch: Regelmäßige Park-Spaziergänger erinnerten sich, dass in einem der Stämme eine Höhle war, in der ein Specht brütete. „Wir sind mit den Kindern in den Park gegangen, um hier Kastanien zu sammeln“, erinnerte sich Ex-Bürgermeister Hans-Helmut Köppe.

Pflanzprogramm in Nortorf

Zum Pflanzprogramm der Stadt zählen 2020 Ersatzpflanzungen für die bei der Sanierung der Landestraße 49 gefällten Bäume an der Einmündung Kieler Straße und Lohkamp: Vier Bäume sollen in Thienbüttel in der Rendsburger Straße und zwei auf der Blühwiese an der neuen Busspur der Jahnstraße gesetzt werden.

