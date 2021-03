Nortorf/Neumünster

Nach dem mutmaßlichen Selbstmord des 56-jährigen Tatverdächtigen aus Nortorf in der JVA Neumünster hat die Staatsanwaltschaft Kiel ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Der 56-Jährige war am Freitagmorgen gegen 7.10 Uhr tot in seiner Zelle gefunden worden.

Bisher deutet alles darauf hin, dass sich der Mann dort erhängt hat - einen Tag nachdem die Leiche, die in der Brandruine von Nortorf gefunden wurde, als seine ehemalige 54-jährige Lebensgefährtin identifiziert worden war.

Gegen den Mann war am 5. März ein Haftbefehl wegen Totschlags und schwerer Brandstiftung erlassen worden. Der Verdacht: Er tötete seine Lebensgefährtin und setzte am 1. März das gemeinsame Haus in Brand, das durch eine Explosion zerstört wurde. Die 54-jährige Frau war einige Tage später in den Trümmern gefunden worden, konnte aber erst am Donnerstag per DNA-Test identifiziert werden.

Mann wurde von der Staatsanwaltschaft als suizidgefährdet eingeschätzt

Den 56-Jährigen hatten Spaziergänger kurz nach der Explosion in Nortorf kaum ansprechbar in seinem Auto an einem Feldweg gefunden und die Polizei alarmiert. Ob er schon damals versucht hatte, sich das Leben zu nehmen, wollten die Ermittler nicht sagen. Er kam damals zur Behandlung in ein Rendsburger Krankenhaus.

Nach der Haftvorführung am Amtsgericht Rendsburg am 5. März hatte die Staatsanwaltschaft Kiel den Tatverdächtigen als suizidgefährdet eingeschätzt. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Michael Bimler auf Nachfrage. Bei der Aufnahme in der JVA Neumünster habe es "eine Mitteilung gegeben, dass Suizidgefahr besteht", sagte Bimler.

Ärztliches Aufnahmegespräch im Gefängnis ergab keine Suizidgefahr

Bei der Aufnahme ins Gefängnis von Neumünster hatte der Tatverdächtige ein ärztliches Aufnahmegespräch und ein Gespräch mit der Abteilungsleitung, sagte JVA-Leiterin Yvonne Radetzki auf Nachfrage. Man sei daraufhin zu der Entscheidung gelangt, dass der Man nicht mehr suizidgefährdet sei.

Besteht bei einem Häftling Suizidgefahr, kommt dieser laut Radetzki in einen bestimmten Beobachtungshaftraum. Dort gibt es keine gefährlichen Gegenstände, und alle 15 bis 30 Minuten wird nach dem Gefangenen geschaut.

"Keine Auffälligkeiten" beim Tatverdächtigen laut JVA-Leiterin

Generell würden die Häftlinge in der JVA Neumünster nicht sich selbst überlassen, sagte Radetzki. Es gebe Gespräche mit Seelsorgern und den Mitarbeitern. "Wir haben eine besondere Fürsorgepflicht. Und die nehmen wir wahr", so die JVA-Leiterin.

Der Häftling habe Zugang zu Medien über ein Radio und einen Fernseher gehabt. Es liegt nahe, dass der 56-Jährige somit von der Identifikation seiner ehemaligen Lebenspartnerin erfahren hat.

Es habe am Donnerstag an seinem Verhalten aber "keinen Wandel oder Auffälligkeiten" gegeben, sagte Radetzki. Um 18.30 Uhr hatte man den 56-Jährigen in seiner Zelle eingeschlossen, und am Freitagmorgen tot dort entdeckt.

Staatsanwaltschaft Kiel untersucht mutmaßlichen Selbstmord

Bei dem von der Staatsanwaltschaft Kiel eingeleiteten Todesermittlungsverfahren geht es zunächst darum, ein Fremdverschulden auszuschließen. "Darauf deutet aktuell auch nichts hin", sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler.

Die Staatsanwaltschaft wird aber auch untersuchen, ob es Anzeichen für den mutmaßlichen Selbstmord gab, die ignoriert wurden. "Bisher gibt es dafür keine Ansatzpunkte. Doch das müssen die Ermittlungen zeigen", so der Oberstaatsanwalt.

Das Justizministerium von Schleswig-Holstein war von der JVA Neumünster umgehend über den Fall informiert worden, sagte Sprecher Oliver Breuer auf Nachfrage. Federführend in den Ermittlungen blieben jedoch weiterhin Staatsanwaltschaft und Polizei. "Wir sind erst in der Verantwortung, wenn die Ermittlungen zu dem Todesfall ergeben, dass Regeln oder Abläufe in der Justizvollzugsanstalt geändert werden müssen", erklärte Breuer.

Betroffenheit in Nortorf nach Tod des Mannes

In Nortorf herrscht weiterhin Betroffenheit. Seit inzwischen mehr als zwei Wochen ist die Tragödie allgegenwärtig, bestätigte etwa Christoph Tretow, Pastor der Kirchengemeinde St. Martin. Er zeigte sich schockiert, als er hörte, dass nun auch der Mann tot ist. "Das ist so traurig", sagte er.

Tretow erinnerte daran, dass die St.-Martin-Kirche an Werktagen von 16 bis 17 Uhr geöffnet ist, um zum Gedenken an die Opfer eine Kerze anzuzünden. Dann sei immer jemand dort. Zudem sei der Seelsorger auch zu anderen Zeiten verfügbar. Er ist unter Tel. 04392/408804 zu erreichen.