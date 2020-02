Einen nahtlosen Übergang schaffte die Feuerwehr Felde mit dem neuen Mehrzweckfahrzeug, das zur Einsatzleitung, dem Mannschaftstransport und der Jugendfeuerwehr dient. Kurz bevor in diesem Monat der TÜV vom 27 Jahre alten Vorgänger abläuft, kam der Ersatz am Mittwoch in Felde an.