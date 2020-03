Plexiglas schützt Bankschalter

Nortorf

Die Filiale der Volks- und Raiffeisenbank in Nortorf (VR Bank) hat weiterhin geöffnet. Für Bankmitarbeiter und für die Kunden wurden die Sicherheitsvorkehrungen gegen eine Corona-Infektion über Tröpfchen deutlich erhöht, berichtet Jann Bittermann, seit Anfang März Filialleiter. Auch in Osterrönfeld, Büdelsdorf und Fockbek sind Filialen geöffnet.

Plexiglas schützt Mitarbeiter

Hausmeister Volker Thöming baute für die Filiale in Nortorf am Montag den Tröpfchenschutz für Mitarbeiter und Kunden: Er setzte in einen breiten Holzsockel Plexiglasscheiben ein. Die Scheiben wurden vor den Mitarbeiterinnen am mittleren runden Tresen, dem sogenannten „Ufo“, aufgestellt.

Die Abschirmung ist für Kunden noch ungewohnt, berichtet Jann Bittermann. „Die Kunden lugen an den Scheiben vorbei, um direkt mit uns zu sprechen. Oder sie gehen an die Seite des Tresens, an der keine Scheiben stehen“, erzählt die angehende Bankkauffrau Dana Hülsen. Große Blumenkübel aus den Büros wurden inzwischen an den Seiten aufgestellt, um die Kunden in Richtung Scheibe zu lenken. „Ich fühle mich durch die Maßnahmen sicherer“, erklärt die Auszubildende Dana Hülsen (22).

Nicht alle Kunden nehmen die Scheibe als Hindernis wahr. „Sie probieren wie früher, Überweisungen über den Tisch zu reichen und stoßen mit der Hand ans Glas“, hat Dana Hülsen festgestellt. Auch das inzwischen aufklebte große Info-Schild verhindert die jahrelang praktizierte Bewegung nicht. „Wir haben schon überlegt, ob wir Vogelmotive auf die Scheibe kleben.“

Ein Briefkasten für Überweisungen

Um direkte Kontakte weiter zu reduzieren, wurde für ausgefüllte Überweisungen ein Briefkasten aufgestellt, daneben eine Flasche Desinfektionsmittel. Das Mittel können auch Kunden nach dem Benutzen der Geldautomatentastatur nutzen. Wer auf einem Bildschirm eine Unterschrift leisten muss, bekommt einen Kugelschreiber zum Mitnehmen geschenkt. „Wenn man die Mine nicht herausdrückt, kann man damit unterschreiben“, erklärt Jann Bittermann.

Die VR Bank gibt Einmal-Geldausgabe-Karten aus, sogenannte White Cards. Die Mitarbeiter streifen Einweghandschuhe über, um die Karten aus den Geldautomaten und die Überweisungen aus dem Briefkasten zu holen. Sämtliche Klinken, die Toiletten und die Plexiglasscheiben werden häufig desinfiziert.

Notmannschaft könnte einspringen

„Sollte es dennoch eine Infektion geben, werden wir die gesamte Filiale desinfizieren“, kündigt Jann Bittermann an. Alle 13 Mitarbeiter kämen in Quarantäne. Eine Notmannschaft aus anderen Filialen würde den Betrieb aufrechterhalten.

Der Tröpfchenschutz aus Plexiglas wurde in Nortorf bereits kopiert: Das Medizinische Versorgungszentrum baute das Element nach.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.