Nortorf

Die Stadt möchte ein Ortskernentwicklungskonzept. Das Konzept ermöglicht der Stadt das Einwerben von Fördermitteln. Zum Prozess gehört die Einbindung der Bürger. Fast 60 Nortorfer kamen in den Ratssaal der Amtsverwaltung, um mit der Planerin Eva Müller-Meernach Ideen zu entwickeln und Stärken und Schwächen der Stadt zu benennen.

Unter Überschriften wie Verkehr, Mobilität, Versorgung, Handel, Wirtschaft, Naherholung, Tourismus, Natur und Umwelt wurden konkrete schriftliche Aussagen gesammelt. Zu den Wünschen zählten die Belebung des Marktplatzes mit Veranstaltungen und ein Kümmerer für den Stadtpark.

Ein Agilitypfad für Hunde ist ein Wunsch

Heidrun Grundmann hatte ein ganzes Bündel von Aktivierungsvorschlägen für den Stadtpark auf dafür vorgesehene, orangefarbene Karten geschrieben: Agilitypfad für Hunde, Fühlparcours für Kinder, Boule Bahn. „Ich habe mich vorbereitet“, sagte sie. Ihr Motiv: „Ich will weiter hier wohnen und mich wohlfühlen.“

Holger Bauer diskutierte mit Holger Grundmann und Jörg Evers in kleiner Runde, weshalb ein Bürger es als Schwäche der Stadt ansieht, dass es eine private Kleinkunstbühne in der Kramer-Scheune gibt.

Bürger äußerten Kritik

In der Bürgerwerkstatt gab es auch Kritik: Ein Bürger machte seinem Unmut Luft. „Die Stadt hat Schuld!“ schrieb er als Allgemeinplatz ohne konstruktiven Kern in Großbuchstaben. „Das musste mal ‘raus“, erklärte er. „Machen wir das Stadtentwicklungskonzept, damit das Schallplattenmuseum ins Kesselhaus kommt?“ fragte ein Anwohner. „Das will ich nicht.“ Er glaubte der Versicherung der Planerin Eva Müller-Meernach nicht, es handele sich um die Planung eines Konzepts für den gesamten Stadtkern und verließ sauer den Saal.

Jugendliche werden in einer Extrarunde befragt

Bürgerin Birthe Andresen hakte nach, weshalb keine Jugendlichen im Saal waren. „Wir planen für die Jugendlichen“, stimmte Bürger Dirk Meier zu. „Sie werden beteiligt“, erklärte Müller-Meernach das Verfahren. Die Bürgerwerkstatt ist nur eine von drei Fragerunden: Am Abend vorher wurden Vereine und Verbände befragt, Schüler aus zwei Klassenstufen der Gemeinschaftsschule sollen noch befragt werden.

Eva Müller-Meernach erklärte die nächsten Schritte, bei denen Bürger weiterhin beteiligt sind: Die Ergebnisse werden in einer Dokumentation gesammelt der Politik übergeben. Die Dokumentation ist Basis für drei Arbeitsgruppen, die sich voraussichtlich ab Oktober mit den Ideen beschäftigen. Michael Friedrich, stellvertretender Bürgermeister, ermutigte die Bürger, bei den Arbeitsgruppen mitzumachen: „Wenn Sie Ihre Ideen aktiv einbringen, hilft es uns Politikern, noch näher am Bürgerwillen dran zu sein.“

