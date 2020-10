Nortorf

„Wir sind mit dem Herbstmarkt schon vor 25 bis 30 Jahren von der Fläche an der Fabrikstraße in die Innenstadt umgezogen, damit auch Ältere den Jahrmarkt genießen können“, erinnerte Marco Dörksen, Schausteller und Sprecher für den Nortorfer Markt. Die Besucherzahlen auf der Fläche in der Fabrikstraße waren zurückgegangen. Der Standort in der Innenstadt verschaffte dem Markt Aufschwung.

Um die Besucherbegrenzung auf dem Markt während der Corona-Pandemie umsetzen zu können, hätten die Schausteller die Innenstadt rund um den Marktplatz absperren müssen. Das sei nicht umsetzbar, sagte Amtsrat Thorsten Manthey aus dem Ordnungsamt des Amtes Nortorfer Land.

„Bei einem Umzug in die Fabrikstraße wäre uns die Stadt entgegen gekommen“, erklärte Marco Dörksen. Die Besucherzählung am Einlass wäre geregelt gewesen.

Große Fahrgeschäfte würden fehlen

Kernproblem in diesem Jahr: Große Fahrgeschäfte als Attraktionen würden auf dem Nortorfer Markt fehlen. Erst am 1. September sei in diesem Jahr der Marktplan aufgestellt worden. Städte wie Flensburg, Kiel oder Neumünster boten den Schaustellern eine Verlängerung der Jahrmarktszeit und einen früheren Beginn der Weihnachtsmärkte an.

Die Schausteller, die über Monate keine Einnahmen hatten, weil coronabedingt alles abgesagt wurde, nahmen die Chance wahr. „Das Angebot ist für uns positiv.“ Für den vergleichsweise kleinen Markt in Nortorf bedeutet das: „Wir haben alles Menschenmögliche versucht. Aber wir haben keine vernünftigen Fahrgeschäfte mehr,“ bedauert Marco Dörksen.

Der Schausteller versichert: Es soll ein Einzelfall bleiben. Eine generelle Absage des traditionellen Herbstmarktes ist das nicht. Loopings für Kitzel in der Magengrube und frisch gesponnene Zuckerwatte, Entenangeln und Kinderkarussell bleiben Teil der Stadtkultur. „Wenn die nächste Saison standardgemäß ist, kommen wir wieder.“

