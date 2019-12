Dorfläden punkten mit Spezialitäten

Gnutz/Bokelholm/Groß Vollstedt

Drei Dorfläden halten sich rund um die mit zwei großen Supermärkten, vier Discountern und einem Bio-Supermarkt bestens versorgte Stadt Nortorf. Rezept der kleinen Einzelhändler gegen unkalkulierbar schwankende Einnahmen und Sonderangebote der Massenanbieter: Exklusive Nischenprodukte und immer Zeit für einen Klönschnack. Und: Den Laden zum Dorfmittelpunkt machen.

Manfred Horree (53) vom „Tante Emma Laden“ in Gnutz und Daniela Joeres (44) von „Ela‘s Dorfladen“ resümieren die ersten Monate. Sie haben beide mit Augenmaß investiert: Die auffälligen Ladenschilder sind maßgeschneiderte Einzelanfertigungen. Regale und Kühltresen haben beide günstig im Internet ersteigert. Beide starten früh: Jeden Morgen gegen vier Uhr holen sie frische Brötchen und Brot von Bäckereien, Daniela Joeres aus Jevenstedt, Manfred Horree aus Aukrug. Beide bieten frühen Kunden Coffee to go und fertig belegte frische Brötchen. Beide setzen auf Spezialitäten aus der Region.

Fleisch und Wurst von Highland-Rindern

Im gut 40 Quadratmeter großen „Ela‘s Dorfladen“ an der Jahnstraße in Bokelholm duftet es nach 13 Sorten knuspriger Brötchen und nach Geräuchertem. Das Gut Uhlenhorst vertreibt ausschließlich im Dorfladen Fleisch und Wurst von Highland-Rindern. Daniela Joeres nimmt Fleischbestellungen an. Sie hat frische Eier vom Bauernhof aus Bovenau, Honig aus Jevenstedt, Bio-Lebensmittel, einen Paketservice. Im Sommer will sie draußen Tische für Kaffeegäste aufstellen. Nach dem guten Start im Oktober hat sie nach einer Einnahmedelle die Öffnungszeiten ab 5.30 Uhr auf vormittags verkürzt. Einen äußeren Anlass wie die Eröffnung eines neuen Discounters gebe es nicht. Als sie 2018 nach Bokelholm zog, war der Dorfladen ihr Traum. Jetzt sagt sie: „Ich sehe es mir ein Jahr lang an.“

Kaffee mit Tante-Emma-Label

„Der Anfang im Februar 2019 war schwierig, inzwischen trägt sich der Laden“, sagt Manfred Horree. Drei Vorgänger konnten seit 2017 im alteingesessenen 70-Quadratmeter-Geschäft in der Dorfstraße nicht Fuß fassen. Manfred Horree lässt bei einer kleinen Rösterei in Tating unter dem Label „Tante Emma Gnutz“ Kaffee in drei Mischungen von mild bis kräftig, gemahlen oder als Bohnen, abpacken. Waren werden auf Kundenwunsch besorgt. Zigaretten gibt es aus dem Automaten, frisches Obst und Gemüse, Honig aus Nortorf, dazu Lebensmittel aus der Tiefkühltruhe, Kalender, Puppen aus der Region und Gasflaschen. „Wir bieten neu eine heiße Theke an, das läuft,“ sagt Horree.

Kinder nennen Anja Dittmar „Tante Emma “

Der Standort bei Schule und Kindergarten sei gut, in den Ferien ging der Umsatz zurück. Werbung an der Durchgangsstraße soll Kunden anziehen. Für Horree ein Zeichen ist, dass der ab 5.30 Uhr geöffnete Laden angenommen wird: „Die Kinder nennen meine Angestellte Anja Dittmar „Tante Emma“.

Extreme Öffnungszeiten

Mit 2000 Artikeln ist der TopKauf an der Dorfstraße in Groß Vollstedt ein kleiner Einzelhandelsriese. Uwe Rohr (64), der den von Rewe belieferten Supermarkt vor elf Jahren übernahm, punktet mit extremen Öffnungszeiten: Von 6 bis 21.30 Uhr ist er da. Im Laden werden täglich Brot und Brötchen frisch gebacken und Teig-Rohlinge verkauft. Garant für stetigen Kundenstrom ist das üppige Sortiment, ein Bestellservice für Waren jeder Art und eine Lotto-Annahmestelle nicht.

Markttreff keine gute Idee

„Im ersten Halbjahr lief es gut, jetzt habe ich 8000 Euro Minus.“ Die seit 2017 diskutierten Pläne der Gemeinde, in das Geschäft einen neuen Markttreff zu integrieren, sind aus Rohrs Sicht keine gute Idee.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.