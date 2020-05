Mehr Mülltonnen für den Himmelfahrtstag

Nortorf

Den Beginn des Außer-Haus-Verkaufs der Gaststätten kann Christian Struck, der stellvertretende Bauhofleiter, an den drastisch gestiegenen Müllmengen in den rund 150 städtischen Abfalleimern beobachten.

Seit März sind die Mülleimer im Stadtpark bei jeder Leerung randvoll mit isolierenden Umverpackungen und Kunststoffschalen. Damit der Müll in den Naherholungsgebieten nicht zum Problem wird, rüstet der Bauhof nun nach. Ein rundes Dutzend weitere Behälter mit Hundekotbeutelhaltern werden neu aufgestellt.

240 Liter-Tonnen für Ausflügler

Vor dem Himmelfahrtswochenende werden mobile Tonnen aufgestellt: Auch wenn Bollerwagentouren am "Vatertag" wegen der Corona-Krise nicht erlaubt sind, rechnet Christian Struck wie in Vorjahren mit einem noch höheren Müllaufkommen auf öffentlichen Flächen. „Bei gutem Wetter sind Ausflügler unterwegs.“ Vorsorglich stellt der Bauhof auf dem Marktplatz und im Stadtpark zusätzlich jeweils zwei 240-Liter-Tonnen auf - eine in der Neuen Straße und eine am Parkplatz am Borgdorfer See.

Die Zigarettenkippen nehmen zu

Zweite Veränderung, die Kurzarbeit und Homeoffice während der Corona-Krise mit sich bringen: Das Freizeitverhalten ändert sich. Immer mehr Bürger nutzen den Stadtpark. Folge: Die Menge der Zigarettenkippen auf seinen Kieswegen ist deutlich gestiegen. Jeden Tag liegen Dutzende neuer Kippen im Kies, oft nur Zentimeter von einem Abfalleimer entfernt. Was für die Schnipper ein Kavaliersdelikt ist, verärgert andere Parkbesucher massiv. In der Stadtverordnetenversammlung schlug eine Bürgerin vor, die Kippenentsorgung im Park als Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Als Vorbild nannte die Bürgerin Hamburg.

In Hamburg droht Kippenschnippern ein Verwarngeld

Wer in der Hansestadt beim Kippenschnippen auf öffentlichen Straßen und in Parks erwischt wird, zahlt seit 2018 in der Regel ein Verwarngeld bis zu 55 Euro. Sogenannte Waste Watcher und Mitarbeiter der Stadtreinigung zeigten die Raucher an.

Trifft der Rasenmäher auf Hundekot, wird es unappetitlich

In Nortorf sieht Christian Struck allerdings den Hundekot in den Grünflächen als größeres Problem: „Wenn der in den Rasenmäher kommt, ist das ekelig.“ Kippen werden hauptsächlich an drei Bänken im Park geschnippt. Sie werden mit der Harke aufgenommen, auch auf Spielplätzen harken Bauhofmitarbeiter die Kippen weg. Eine Überlegung von Christian Struck, wie die Stadt zukünftig ohne Verwarngelder auskommen könnte: Abfalleimer mit Aschenbechern ausstatten.

