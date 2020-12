Dem Wasserturm von Gut Bossee ging es am Dienstagmittag an die Laterne. So nennt sich der obere Teil des 1896 erbauten Wahrzeichens. Die Laterne hatte sich geneigt, drohte vom Dach herabzustürzen. Eine Notmaßnahme brachte die 2,9 Tonnen schwere Konstruktion sicher zu Boden.