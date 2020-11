Nübbel

Es ist 7.45 am Montagmorgen, als die 16-Jährige nach Angaben der Polizei ihr Leichtfahrzeug auf der Kreisstraße 47 wenden möchte. In Richtung Rendsburg fahrend, biegt sie auf einen Seitenstreifen ein. Und übersieht dabei einen Motorradfahrer, der das nur 45 Kilometer pro Stunde schnelle Leichtfahrzeug gerade überholen will.

Nübbel : Motorradfahrer zieht sich schwere Verletzungen zu

Der 19-Jährige kracht in den Wagen und stürzt, wobei er sich schwere Verletzungen zuzieht. Der Motorradfahrer muss anschließend ins Imland-Klinikum gebracht werden. Nach Angaben der Polizei besteht jedoch keine Lebensgefahr.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die K 47 im morgendlichen Verkehr für rund eine Stunde gesperrt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 7500 Euro.