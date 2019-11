Nübbel

Laut Polizei stiegen der oder die Täter am Sonnabend, 16. November 2019, zwischen 12 Uhr und 21 Uhr in Einfamilienhäuser in Nübbel (Achterlang) und Hamdorf ( Raykoppeln) ein. In beiden Fällen wurden in Abwesenheit der Eigentümer die Terrassentüren aufgehebelt. Gestohlen wurde Schmuck.

Die Kriminalpolizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. Die Kripo in Rendsburg bittet um sachdienliche Hinweise (zum Beispiel verdächtige Fahrzeuge) unter der Rufnummer 04331 / 208-450.

Weitere Einbrüche gab es am Wochenende im Kreis Segeberg.