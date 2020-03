Nur noch fünf Angehörige am Grab erlaubt

Bordesholm

Stefanie Kämpf steht am Freitag die erste Trauerfeier nach den Corona-Verordnungen bevor. Versammlungen mit der ganzen Familie und Freunden in der Kirche oder in der Friedhofskapelle sind nicht mehr erlaubt. Maximal fünf Angehörige dürfen jetzt auf dem Friedhof in Bordesholm Abschied vom Verstorbenen nehmen.

Die Einschränkungen griffen bereits bei den Vorgesprächen: Zur Minimierung des Ansteckungsrisikos besprach die Pastorin der Christuskirchengemeinde mit den Angehörigen über Whatsapp-Videocall den Ablauf.

Der tröstende Händedruck bleibt aus

„Das ist schrecklich, für die Angehörigen ist das ein Schock. Normalerweise besuche ich sie bei Ihnen zu Hause und wir besprechen alles bei einer Tasse Kaffee“, erzählt Kämpf. Auf einen tröstenden Händedruck oder Umarmungen müssen die Hinterbliebenen ebenso verzichten wie auf die klassische Kaffeerunde im Anschluss an die Beerdigung. Gerade Letzteres trägt dazu bei, dass sich die Trauernden weiterhin verbunden mit der Gemeinschaft fühlen, erklärt die Pastorin.

„So ein Kaffeetrinken ist ganz wichtig für die eigene Trauerentwicklung. Dass dies nicht mehr möglich ist, macht es für die Hinterbliebenen sehr schmerzhaft.“ Positiv findet die Pastorin, dass der jetzt für die Trauerfeier vorgesehene Vorplatz der Friedhofskapelle teilweise überdacht ist. Außerdem sollen die Gedenkfeiern im größeren Kreis nachgeholt werden, wenn die Corona-Krise durchgestanden ist.

Der Bestatter geht auf Nummer sicher

Das Virus beschäftigt auch Clemens Kuttenkeuler. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hatte dem 44-jährigen Bestatter auf Nachfrage mitgeteilt, dass von an Covid-19-Verstorbenen keine über die allgemeine Infektionsgefährdung hinausgehende, zusätzliche Gefahr ausgeht. Zu der Frage, ob das Coronavirus nach dem Tod abstirbt, konnte die Behörde keine Angaben machen. „Beim HIV ist das so, der stirbt nach dem Absinken der Körpertemperatur des Verstorbenen ab“, erläutert Kuttenkeuler.

Überführung nur noch im Leichensack

Zum Schutz für sich selbst und seine Mitarbeiter hat sich der Bordesholmer Bestatter mit weiteren Unternehmen an eine Großbestellung von Leichensäcken beteiligt. „Ich will auf Nummer sicher gehen“, betont er. Jetzt wird jeder Verstorbene für die Überführung in den offiziell „Unfallhülle“ genannten Kunststoffsack gelegt. Im Hygieneraum des Bestattungsinstituts angekommen, bleibt der Verstorbene im Leichensack. Dessen Reißverschlüsse werden geöffnet, damit der Leichnam gewaschen und angezogen werden kann.

Dieses Vorgehen haben auch andere Bestattungsunternehmen übernommen, berichtet der Bestatter, der vor 20 Jahren in das Institut seines Vaters Adalbert Kuttenkeuler eingestiegen ist und im Jahr 2007 den Betrieb übernommen hatte. Handschuhe und Desinfektionsmittel sind bei der Arbeit mit den Verstorbenen sowieso Standard, erläutert er. Der neue Umgang mit den Unfallhüllen bei Überführung und Herrichtung wird von den Hinterbliebenen mehr als nur akzeptiert. „Wir hatten schon einige Bestattungen in dieser Form, die Angehörigen haben es immer befürwortet.“

