Grevenkrug

Das neue Baugebiet in Grevenkrug befindet sich von der Landesstraße 318 kommend hinter der Baumtoreinfahrt auf der linken Seite. Sechs Einfamilienhäuser dürfen auf dem etwa 5000 Quadratmeter großen Areal entstehen. Der ursprünglich vorgesehene weitere Teil auf der gegenüberliegenden rechten Straßenseite fällt weg. "Die Eigentümer stellen ihr Land nicht für die Bebauung zur Verfügung", erklärte Bürgermeister Klaus Gronau etwas enttäuscht. "Zu Planungsbeginn waren die Eigentümer noch mit dabei, dann änderte sich ihre persönliche Situation und die Planung war für den Teil umsonst."

"In der Region Bordesholm kaum Bauland zu bekommen"

Die Liste der Bauinteressierten ist groß. "14 Vormerkungen habe ich", so der Gemeindechef. Der größte Teil der Interessenten komme nicht aus dem Ort. "Sie stehen zum Teil auch auf anderen Listen in der Region, es ist ja kaum Bauland zu bekommen", führte er aus. Und Grevenkrug sei wegen der verkehrsgünstigen Lage an der A 215 und weiteren Stärken wie schnellem Internet und Natur gefragt. Im Amt Bordesholm ist nur in Wattenbek ein weiteres zusammenhängendes Baugebiet mit 20 Einfamilienhäusern und vier Mehrfamilienhäusern in der Planung.

Interessierte aus Grevenkrug haben Vorteil

Die Vermarkung der Grundstücke wird ab Sommer beginnen. Drei der sechs Bauplätze gehören der Kommune. "Für unseren Teil werden Interessenten aus dem Dorf bevorzugt. Sollten im Anschluss noch Bauplätze unbesetzt sein, gehen die in den freien Verkauf", betonte Gronau.

Lesen Sie auch: Grünes Licht für zehn Häuser

In der Gemeindevertretung in dieser Woche veränderten die Mandatsträger mit dem Planer Hajo Wedemeier vom Kieler Büro B2K Details im Plan. Beispielsweise sind Einliegerwohnungen offiziell nicht gestattet und auf glänzende Dachpfannen müssen die Eigentümer verzichten.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

14 weitere Bauplätze darf Grevenkrug noch

Die Gemeinde Grevenkrug darf sich in den nächsten 15 Jahren um 20 Wohneinheiten weiter entwickeln. Das sieht der Landesentwicklungsplan vor. Der Kommune kommt die Lage an der Landesstraße 318 entgegen, für diese Achse zwischen Kiel und Bordesholm sieht das Land ein Steigerungspotenzial von 15 Prozent vor. Ansonsten dürfen kleinere Gemeinden wie Grevenkrug, in der 206 Menschen leben (Stand 31. März 2020), eigentlich nur um zehn Prozent wachsen. Sechs Einheiten werden nun verwirklicht. Gibt es weitere Pläne für die 14 übrigen Potenzialflächen? Der Bürgermeister dazu: "Momentan nicht. Wir können uns nur im östlichen Teil ausdehnen. Und da ist die Frage, was mit den landwirtschaftlichen Flächen zukünftig passiert."