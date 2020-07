Rendsburg

Die Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde appelliert an Reiserückkehrer, die aus einem Corona-Risikogebiet zurück in den Kreis kommen, sich zu melden und sich auf das Virus testen zu lassen. „Hier ist von einer Dunkelziffer auszugehen, weil Menschen sich aus Unkenntnis oder um die Quarantäne oder die Testkosten zu vermeiden, nicht melden“, sagte Antonia Burgmann von der Kreisverwaltung bei der wöchentlichen Corona-Bilanz des Kreises am Freitag.

Meldepflicht und Isolation

Der Kreis weist darauf hin, dass viel bereiste Gebiete wie Ägypten, Bosnien und Herzegowina, Serbien, die Türkei oder die Vereinigten Staaten mittlerweile zu Risikogebieten gehören. „Um eine zweite Infektionswelle zu verhindern, ist es unerlässlich, dass die Regeln zur Quarantäne eingehalten werden“, so Burgmann. Der Kreis setze auf die Vernunft der Reisenden und appelliert an Nachbarn, Freunde und Bekannte die Reisenden auf ihre Meldepflicht und die 14-tägige Isolation hinzuweisen.

Anzeige

Nachweis erst am 8. Tag

Bundesweit rückt das Thema der Reiserückkehrer in den Fokus der Behörden, da fast alle der jüngsten Corona-Fälle von dieser Gruppe ausgingen. So auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Dabei seien Tests direkt nach der Einreise oft wenig aussagekräftig. Silvia Stieper vom Gesundheitsamt warnt vor einer „trügerischen Sicherheit“ und hat ein aktuelles Beispiel: Bei einer Person aus einer Gruppe, die aus Polen zurück ins Kreisgebiet eingereist ist, wurde das Virus erst am achten Tag nach der Einreise nachgewiesen.

Weitere KN+ Artikel

Aktuell fünf Infizierte

Besonders heikel: Die Person ist im medizinischen Bereich tätig. Die Möglichkeit, sich freiwillig an Tag sechs und an Tag zehn nach der Rückkehr erneut auf Kosten des Kreises testen zu lassen, haben bisher nur zwei Personen wahrgenommen. Die Kreisverwaltung hofft, dass sich noch mehr testen lassen und verweist auf mögliche Bußgelder zwischen 150 und 10000 Euro, die bei Verstößen gegen die Quarantäne-Verordnung drohen. Stand Freitag gab es im Kreis fünf akut infizierte Personen.

Mehr aus der Region erfahren Sie hier.