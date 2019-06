Am Montag rückte die Feuerwehr Molfsee zu einem Einsatz an den Rammsee aus. Jugendliche hatten dort eine leblose Person im Wasser treiben sehen, die Wehrleute konnten den Toten bergen. Der Mann kam zur Obduktion in die Kieler Rechtsmedizin, seine Indentität konnte noch nicht geklärt werden.