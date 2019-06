Rendsburg

Ein „Ja“ der Ratsversammlung zur ersten Änderung des Obereider-B-Plans am 27. Juni würde Investor Stefan Blau in die Lage versetzen, einen Bauantrag für das elfstöckige Hotel und drei weitere Gebäude auf dem Grundstück in bester Lage am Obereiderhafen zu stellen.

Zum aktuellen Planungsstand des Bauprojektes, das sich seit der Vorstellung im August 2018 von 34 auf 50 Millionen verteuert hat, konnte Frank Thomsen vom Fachbereich Bau und Umwelt berichten, dass Blau, Geschäftsführer der Systema Gesellschaft für Immobiliendienstleistungen mit Sitz im oberbayrischen Pöcking, in Verhandlungen zur Finanzierung des Projektes stehe. Der Investor habe angekündigt, dem Bauausschuss in der Sitzung im August den aktuellen Stand zum Nutzungs- und Finanzierungskonzept vorzustellen.

Bedenken des Landesamts für Denkmalpflege

Das Landesamt für Denkmalpflege habe Bedenken wegen der Höhe des Hotelgebäudes geäußert, berichtete Thomsen. Es gebe die Übereinkunft, dass die Denkmalpflege bei der Wahl von Farbe, Material und Oberflächen bei der Gestaltung des Hotelkomplexes miteinbezogen werde. Der Investor habe klar gemacht, dass elf Geschosse für ihn die Unterkante der Wirtschaftlichkeit darstellen. Werde die Etagenzahl reduziert, sei das Hotelprojekt gefährdet oder gestorben. Ausschussmitglied Klaus Schaffner (Die Grünen) hakte nach: „Ist vom Investor schon Geld für den Grundstückskauf an die Stadt geflossen?“ Thomsen verneinte.

Der Ausschuss betrachtete Details auf dem Papier: Auf dem Bebauungsplan seien für den Sportboothafen 200 bis 300 Liegeplätze eingezeichnet, jedoch keine Parkplätze für die Bootsbesitzer, bemängelte Ausschussmitglied Axel Bornhöft (CDU). Er forderte 40 bis 50 Stellplätze für Bootsinhaber.

Ausreichend Stellplätze vorhanden

Frank Thomsen erläuterte: Für die Mitglieder des Regattavereins Rendsburg (RVR) gebe es ausreichend Stellplätze. Pro Saison laufen 6000 bis 7000 Gastsegler den Obereiderhafen an, für sie seien keine Stellplätze nötig. Ein Ausbau des Sportboothafens sei seit Jahren ein Thema. Der RVR habe eine Erweiterung angemeldet, bislang jedoch nicht umgesetzt. „Es wurde diskutiert, ob das Hotel zusätzliche Liegeplätze anbietet,“ berichtete Thomsen. „Das würde nur Thema werden, wenn der RVR nicht erweitern will.“

Klaus Schaffner machte sich für eine Trennung der Mischverkehrszonen für Fußgänger und Radfahrer an der Uferpromenade stark. „An der Wasserkante sind Cafés geplant. In Zukunft werden auch E-Scooter auf Fahrradwegen fahren. Das stelle ich mir am Obereiderhafen katastrophal vor.“

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.