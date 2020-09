Bordesholm/Wattenbek

Für die Offene Ganztagsschule (OGS) müssen Eltern ihre Kinder anmelden, da es sich um ein freiwilliges Angebot handelt. Die Eltern müssen Einschränkungen beim Frühdienst in Kauf nehmen. Außerdem sind die Einrichtungen nur bis 15 statt bis 16 Uhr geöffnet. Die Anzahl der betreuten Kinder ist auf momentan 274 zurückgegangen. Vor der Corona-Pandemie waren es rund 330, teilte das Amt Bordesholm mit.

Kohortenprinzip auch in der OGS

Das Kohortenprinzip, das die Schüler aus dem regulären Schulbetrieb kennen, werde aber auch in der OGS fortgeführt, so Schulverbandschef Manfred Christiansen bei einem Besuch in der Landschule an der Eider in Wattenbek. Ihm zufolge habe der Schulverband rund 278 000 Euro in alle Schulen wegen der Corona-Pandemie investiert. Vor allem ist das Geld für Desinfektionsmittel und bauliche Schutzmaßnahmen ausgegeben worden. „Alle Eltern sind über die Spielregeln für die Betreuung informiert worden“, führte er aus. Beispielsweise dürfen Eltern beim Bringen oder Abholen die Einrichtungen momentan nicht betreten.

In Wattenbek gibt es auch Mittagessen

110 Kinder nehmen die OGS-Betreuung in Wattenbek laut der Leiterin Finja Sander in Anspruch. 30 weniger als vor der Pandemie. Zwölf Mitarbeiter kümmern sich um die Kinder. Der Frühdienst vor dem Unterricht sei eine Notbetreuung für Eltern systemrelevanter Berufe. „Nachmittags können wir auch noch nicht alles machen. Durch die Trennung ist das schwierig, aber wir versuchen, Workshops im Bereich Musik und Bewegungsangebote zu machen“, so Sander. Ein Mittagsessen gibt es in Wattenbek. Etwa zwei Drittel der Kinder essen in ihren Kohorten. Das laufe reibungslos. Die Mitarbeiter in der Essensausgabe sind durch eine transparente Scheibe von den Kindern getrennt. Jutta Wichelmann, Leiterin der Landschule an der Eider, betonte: „Ich bin glücklich, dass dieses Angebot wieder läuft. Wir merken das auch im Unterricht.“ Die OGS-Teilnehmer werden bei den Hausaufgaben betreut.

Auch in Bordesholm gibt es Not-Frühdienst

In Bordesholm gibt es aus personellen Gründen noch keine Verpflegung. „Nach den Herbstferien startet das. Die Eltern warten darauf“, sagte Leiter Martin Eiselt. 125 bis 130 Erst- bis Viertklässler (vorher 170) kommen täglich. Wie in Wattenbek gibt es in Bordesholm von 7.10 bis 8.20 Uhr nur eine Notgruppe. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt sind die Kinder hier komplett gemischt – allerdings müssen alle eine Maske tragen, was in den Kohorten nicht der Fall ist. „Daran halten sich die Kinder wie selbstverständlich“, hieß es. Finja Sander aus Wattenbek merkte dazu an, dass die Kinder die Corona-Regeln so stark verinnerlicht hätten, dass sie manchmal die Erwachsenen auf ihr Fehlverhalten hinwiesen.

Legosteine bleiben im Schrank

Bei OGS-Aktivitäten auf dem Schulhof wird die Trennung der Kohorten am Nachmittag auch eingehalten. Durch Absperrband sind Bereiche für die einzelnen Gruppe abgetrennt – so wie es die Kinder aus den normalen Schulpausen ohnehin kennen. Auf die große Legokiste müssen die Kinder in Bordesholm aus Hygienegründen noch verzichten, jeder Stein müsste im Anschluss wieder mit Tüchern desinfiziert werden.

