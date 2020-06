Silke Umlauff lädt in ihr grünes Reich

Kronshagen

„Ich bin froh, dass wir während der Veranstaltung auch Kuchen anbieten dürfen“, sagt Silke Umlauff. Die Gemeinde habe ihr Hygienekonzept genehmigt. Statt Bierzeltgarnituren gebe es im ganzen Garten viele einzelne lauschige Plätze, um ein Stück Kuchen und seinen Kaffee zu genießen. Der Verkauf finde hinter Plexiglasscheiben statt. Wichtig ist das Kuchenbuffet vor allem, weil damit Einnahmen generiert werden, die als Spende ihrem Projekt Kultur vor Ort zugutekommen.

Viel Neues auf 2500 Quadratmetern

Der Star des Tages ist der Garten selbst. Zum achten Mal lässt die Kronshagenerin im Hofbrook 25a nun schon die Öffentlichkeit ihr grünes Reich bestaunen, das niemals so ist, wie im Jahr zuvor. „Auch in diesem Jahr hat sich wieder einiges verändert“, sagt die Apothekerin, die berufsbedingt auch viel über die Heilkräfte ihrer Pflanzen erzählen kann.

Das Mammutblatt ist der Exot

Ganz besonders ist das Mammutblatt, das in Garten seit diesem Jahr wächst und riesige Blätter mit über einem Meter Durchmesser hat. „Die exotische Pflanze gedeiht in Kronshagen erstaunlich gut“, sagt Umlauff. Die Hobbygärtnerin beweist immer wieder einen grünen Daumen. Auch in diesem Jahr hat sie gut 1000 Pflanzen vorgezogen, die sie verkauft, damit sie in andere Gärten getragen werden.

Zierlauch erinnert an Corona

Schaut man sich um, dann gibt es viel zu entdecken. Der Mohn setzt knallig orange Akzente und die lila Blüten des Zierlauchs erinnern entfernt an die Bilder vom Coronavirus. Abstandhalten ist auch bei den fünf Gartenführungen Pflicht, Masken sind erwünscht. Zusätzlich gibt es die Auflage, dass immer nur 50 Menschen gleichzeitig auf dem Gelände sein dürfen. Um die Situation etwas zu entspannen, bietet Umlauff von Juli bis September an jedem ersten Sonnabend im Monat von 14 bis 17 Uhr weitere Besichtigungstermine an.

