Für Besucher öffnet das Jahr100Haus im Freilichtmuseum Molfsee am Dienstag, 30. März, seine Türen. Bereits an diesem Freitag werden die neuen Eingangs- und Ausstellungsgebäude prominenten Gästen im Rahmen einer offiziellen Eröffnung vorgestellt.

Von Sorka Eixmann