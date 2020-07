Flintbek

"Eigentlich sollte der Vertrag längst unterschrieben sein, aber auch da kam die Corona-Pandemie dazwischen und spielte uns einen Streich", erklärte Flintbeks Verwaltungschef Olaf Plambeck kurz vor der Vertragsunterzeichnung im Rathaus von Flintbek.

Zusammenarbeit seit Januar

Geplant waren die Kooperation und die Vertragsunterzeichnung bereits für Januar 2020. Aber: "Es gab immer wieder Ergänzungen für den Vertrag und dann eben coronabedingt keine Sitzungen mehr, sodass die Zustimmung aus den politischen Gremien fehlte", so Plambeck weiter. Allerdings habe man bereits seit Januar zusammengearbeitet.

Seit Herbst vergangenen Jahres wurde in beiden Gemeinden über eine mögliche Zusammenarbeit nachgedacht und diskutiert. „Ich bin ein großer Verfechter von Kooperationen“, sagte Plambeck. Zustimmung gab es vom Büroleiter Kai Volkmann aus Bordesholm, der Verbandsvorsteher Helmut Tiede begleitete. "Das ist ein Zeichen von Zusammengehörigkeit und auch von Zusammenwachsen."

Ingo Winkler ist Betriebsleiter beider Klärwerke

Der ursprüngliche Plan war in Flintbek ein anderer. "Wir suchten Unterstützung in Urlaubszeiten und auch bei Krankheit, denn wir haben nur drei Mitarbeiter im Klärwerk. Da der Leiter im Dezember dann auch noch in Rente ging, haben wir einfach weiter überlegt - und die Idee reifte, gemeinsam Kräfte zu bündeln."

Neuer Betriebsleiter beider Klärwerke ist Ingo Winkler. Der 50-Jährige ist seit 22 Jahren beim Abwasserzweckverband und damit ein echter Experte.

Die Anlage in Flintbek befindet sich an der Kreisstraße 15 und ist 30 Jahre alt. Mit einer jährlichen Schmutzwassermenge von 300.000 Kubikmetern ist sie kleiner als das Klärwerk des Abwasserzweckverbands in Reesdorf. Dort werden rund 500.000 Kubikmeter an Schmutzwasser verarbeitet.

Sicherer Betrieb der Schmutzwasserbeseitigung

Fest steht, und das ist auch im Vertrag zu lesen: "Durch eine personelle Kooperation des Abwasserzweckverband Bordesholm mit der Gemeinde Flintbek wird ein sicherer Betrieb der Schmutzwasserbeseitigung in den jeweiligen Einzugsgebieten nach den gültigen gesetzlichen Bestimmungen und der Maßgabe der Satzung in seiner Struktur und Durchführbarkeit verbessert."

Nach der offiziellen Unterschrift durch Helmut Tiede und Olaf Plambeck gab es noch schicke Basecaps von Kai Volkmann für alle Beteiligten - mit der Aufschrift: AWZ Fachgruppe Fli-Bo.

