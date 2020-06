Steinpark in Warder öffnet am 7. Juni

Warder

Wenn man vom Steinpark in Warder spricht, fällt automatisch ein Name: Dort sind die steinernen Werke des Künstlers Ben Siebenrock ausgestellt. Die Steine stammen aus dem Kieswerk Glindemann, auf dessen Gelände sich der Steinpark befindet. "Bei allen Skulpturen handelt es sich um Findlingsskulpturen", betont Lars Glindemann, Eigentümer des Parkgeländes, der den Steinpark gemeinsam mit dem Bildhauer aufbaute und 2009 eröffnete.

In dem Park vereinen sich Skulptur und Landschaft zu einem Gesamtkunstwerk

Bei den Findlingen handelt es sich um Steine, die mit der letzten Eiszeit aus Skandinavien nach Schleswig-Holstein herübergeschoben wurden. Teils bestehen die Kunstwerke des Bildhauers, der 2018 verstarb, ausschließlich aus Stein, teils sind sie mit buntem Glas kombiniert, welches je nach Wetter und Jahreszeit eine neue Wirkung hervorruft.

Anzeige

"In unserem Park vereinen sich Skulptur und Landschaft zu einem Gesamtkunstwerk. Wir sind froh, dass auch wir wieder öffnen können", betont Glindemann und Britta Hansen, Ehefrau von Ben Siebenrock, nickt zustimmend. "Unter Wahrung der Corona-Regelungen werden wir einmal pro Monat, immer am ersten Sonntag, Führungen durch den Park anbieten. Dafür werden sich die Interessierten jedoch anmelden müssen", sagt Glindemann. An Desinfektionsmittel habe man gedacht, die Innenräume werden allerdings verschlossen bleiben.

Weitere KN+ Artikel

30 große Werke des Bildhauers wurden in die Parklandschaft integriert

"Alles andere ist unter Wahrung der Abstandsregeln auf dem großen und weitläufigen Gelände möglich", ist Glindemann sicher. Denn: "Es sind zehn Hektar, da können Abstände eingehalten werden." 30 große Werke des Bildhauers wurden in die Parklandschaft integriert, die meisten Steine kamen direkt aus der benachbarten Kiesabbaufläche.

"Jeder Stein ist ein Unikat, jeder erzählt eine Geschichte", weiß Britta Hansen. Sie freut sich auch, dass wieder Leben in den Steinpark einkehrt. "Da wir nichts anbieten dürfen, können sich die Besucher selbst Verpflegung mitbringen", fügt sie noch hinzu. Ein weiteres Bonbon: "Wir haben den Eintritt reduziert, da die Coronazeit für viele Menschen sicher nicht einfach ist", sagt Lars Glindemann. "Das ist unser Beitrag, Menschen in der schweren Zeit zu unterstützen."

Über einen kleinen Weg gelangt man in die benachbarte Kiesabbaufläche. "Im Steinpark genießt der Besucher die rekultivierte Fläche, nebenan wird noch gearbeitet. Das ist eine tolle Kombination", sagt Glindemann. Für ihn steht fest: "Es ist die schönste Zeit im Park, wenn die Rhododendren blühen."

An fünf Terminen öffnet der Steinpark in Warder, 7. Juni, 5. Juli, 2. August, 6. September und 4. Oktober. Anmeldungen für Führungen (14 Uhr und 15.30 Uhr) nimmt Britta Hansen unter Tel. 0157/58895030 entgegen, der Eintritt beträgt ermäßigt 2 Euro, Kinder sind frei.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.