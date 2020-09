Groß Vollstedt

Es gibt einen neuen Gottesdiensttrend in der Region Nortorf: In privaten Gärten, auf Waldlichtungen, an Seeufern, auf dem Hofplatz neben dem Bauernhof lädt die Kirchengemeinde St. Nortorf seit mehreren Monaten zu mobilen, öffentlichen Freiluft-Gottesdiensten ein. Jeder Tisch kann mit Holzkreuz, Kerze und einer Vase mit Blumen zum Altar werden. Jeder aus der Pastorengruppe von St. Martin plant in seinem Bezirk. Das Terminkonzept ist offen. Die Freiluftgottesdienste werden immer dann gefeiert, „wenn sich die Gelegenheit bietet“, erklärte Pastor Christoph Tretow. „Wir wollen Gottesdienste feiern, wir suchen, wo es geht.“

Selbstgezimmertes Holzkreuz

In Groß Vollstedt hatten Elke und Otto Christophersen zum Gottesdienst auf den Stuthagenhof eingeladen. Coronabedingt hatten sie Gästeeinlass und Bestuhlung organisiert: Am Einlass, dem Hoftor, hielt Dieter Lorenzen für jeden der 30 Gäste Desinfektionsmittel und die Gästeliste zum Eintragen parat.

Die Christophersens hatten vom Grundstück alle Gartenbänke und Stühle eingesammelt und auf dem Hofplatz auf Abstand platziert. Gegenüber den Sitzplätzen stand ein fünf Meter hohes Holzkreuz, das Otto Christophersen aus zwei Brettern gezimmert und vor der Weide mit den norwegischen Fjordpferden befestigt hatte. Die Tiere weideten friedlich während der Predigt von Christoph Tretow und dem im Freien zulässigen Gesang der Gemeinde. Ein kuppelförmiges Pavillonzelt wurde während des Gottesdienstes als Regenschutz für die Musiker Wilhelm Ehlers am Keyboard und Theologienstudentin Kristin Schlegel nicht gebraucht.

Drehorgel und Juke Box liefen

Der Regen setzte erst nach dem Segen ein, als die Gottesdienstbesucher schon in die Diele von Elke und Otto Christophersen umgezogen waren. Dort gab es bei Getränken, Schnittchen und weit geöffneten Türen Zeit zum Gespräch. Otto Christophersen zeigte eine alte Drehorgel und eine Juke Box im Betrieb.

Gottesdienstbesucherin Regine Schmidt aus Wrohe bewertete das Freiluft-Konzept positiv: „In die Kirche zu gehen, ist für viele eine Hemmschwelle. In privatem Rahmen ist es viel lockerer. Wenn die Menschen nicht zur Kirche kommen, muss die Kirche zu den Menschen kommen.“ Die Bereitschaft von Privatleuten, ihren Besitz zu öffnen, ist Voraussetzung für Gottesdienste im Freien: „Es muss so nette Menschen geben wie Otto und Elke Christophersen.“

