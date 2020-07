Rendsburg

„150 Gäste! Damit haben wir nicht gerechnet“, Guido Froese, Leiter der Bildungsakademie Nordkolleg, war von der Resonanz auf das erste von drei Open-Air-Konzerten auf dem mehr als 500 Quadratmeter großen Rasen an der Raiffeisenstraße überwältigt. Das Raschèr Saxophone Quartet startete das kleine Kulturfestival, am Sonntag stellten sich die Teilnehmer der Raschèr Baltic Academy im Abschlusskonzert vor und die Musical-Akademie MASH trat mit dem Programm „Musicalgarten“ auf.

Künstlern Auftrittsmöglichkeiten bieten

„Wir wollen Künstlern Auftrittsmöglichkeiten bieten“, erklärte Guido Froese. Organisatorin Anneli Froese hatte den Zuschauerbereich coronasicher vorbereitet: Stühle aus dem Nordkolleg-Garten und aus Seminarräumen wurden auf Abstand auf die Wiese an der Raiffeisenstraße gestellt, Kugelschreiber bei den Namenslisten am Eingang permanent vor dem erneuten Gebrauch desinfiziert. Der Eintritt war frei. So wurden Warteschlangen am Einlass kurz gehalten. Spenden nach dem Konzert wurden mit einem Kescher auf Abstand eingesammelt. Getränke gab es bei der Open-Air-Premiere nicht, dafür Regencapes. Zu Beginn eines Schauers spurtete Guido Froese mit kostenlosen Capes zu Zuschauern ohne Jacke oder Schirm.

Die Bühne gehört dem Nordkolleg

Die mobile Bühne mit der 46 Quadratmeter Gesamtfläche, die Wänden und Decken sind aus regenfester Plane, gehört dem Nordkolleg. „Wir lassen sie stehen“, berichtete Guido Froese. Vor Corona wurde sie im Sommer für Veranstaltungen im Land verliehen. Als in diesem Jahr coronabedingt alle Buchungen storniert wurden, stand sie erstmals dem Nordkolleg zur Verfügung. „Das konnten wir nutzen.“

Das Nordkolleg bereitete Anwohner mit persönlichen Besuchen und Info-Flyern auf die neue Geräuschquelle vor, berichtete Anneli Froese. Die Gebäude rund um das Open-Air-Gelände, die ehemalige Genossenschaftsakademie (Geno), gehören seit 2019 dem Nordkolleg.

Muhen und Saxophontöne

Strom für die LED-Lichtleisten wurde aus dem Nordkolleg gelegt. Verstärkt wurde am Eröffnungsabend nicht, die Klänge des Raschèr Saxophone Quartets tönten in Originallautstärke. Sie vermengten sich mit dem Muhen von Kühen auf der Weide, den Rufen spielender Kinder und Blätterrauschen. Erst für die Musical-Academy MASH, deren Auftritt live im Internet gestreamt wurde, bauten Ties Warncke und Esther Linnenbrink vom Nordkolleg-Filmteam zu den semiprofessionellen Studiokameras Mikrofone und Lautsprecherboxen auf.

Bands aus Rendsburg fragten an, ob die Bühne für weitere Konzerte genutzt werden könne. „Wir entscheiden nach den ersten drei Konzerten. Wenn die Nachbarn mitziehen, könnte es klappen“, erklärte Organisatorin Anneli Froese. „Wir sind in einem reinen Wohngebiet.“ Open-Air-Veranstaltungen sind nur eingeschränkt möglich.

Im Überschwang die Hand gedrückt

Die Rückmeldungen nach dem Konzert zeigten, dass das Nordkolleg eine Lücke füllte: „Es war fantastisch“, bedankten sich Zuschauer bei Guido Froese, ein Gast drückte ihm, im Überschwang Corona vergessend, die Hand. „Macht nichts, wir haben Desinfektionsmittel.“

Konzert im Glasflur

Glasflur-Konzerte im Verbindungsgang zwischen der Geno-Akademie und dem Nordkolleg sind ein weiteres coronabedingtes Projekt: Das vom Musiker durchs Fensterglas getrennte Publikum schaut von draußen nach drinnen, über geöffnete Fenster dringt der Schall. Nur ein Zuschauer sitzt im Flur einem Musiker gegenüber. Sie schauen sich eine Minute in die Augen, rücken vor dem ersten Ton auf sechs Meter Abstand.

Kultursommer-Kurs beginnt

Weiteres Projekt ist ein kurzfristig entwickelter Kultursommer-Kurs mit Sprachkursen, Schreib- und Kunstwerkstatt. „Wir hätten ohne Corona zwei Monate das Orchester des Schleswig-Holstein Musikfestivals beherbergt, jetzt haben wir Leerstand“, erklärte Guido Froese das neue Angebot.

