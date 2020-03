Onlineumfrage für Achterwehrer Bürger

Achterwehr

Die Gemeinde Achterwehr mit ihren Ortsteilen Achterwehr und Schönwohld möchte sich weiterentwickeln und die Weichen für die Zukunft stellen. So wie in vielen anderen Kommunen soll daher ein Ortsentwicklungskonzept erarbeitet werden. „Das Konzept stellt eine Voraussetzung für die Förderung von Einzelmaßnahmen dar. Wir haben so die Chance, Projekte in Förderung zu bringen, welche die Gemeinde allein nicht stemmen könnte. Zudem ist es wichtig, eine übergreifende Strategie, eine Art Fahrplan für die Gemeindeentwicklung, zu erhalten", sagt Bürgermeisterin Anne Katrin Kittmann ( SPD) zum Hintergrund des Konzepts.

Konzeptentwicklung soll nicht zum Stillstand kommen

Die Gemeinde hatte daher über das Amt Achterwehr die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes in Auftrag gegeben und dafür eine Förderzusage aus GAK-Mitteln erhalten. 33.000 Euro stehen dafür im Haushalt, 25.000 Euro sind aus GAK-Mitteln gefördert. GAK steht für "Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" und ist ein zentrales Förderelement von Bund und Land für die Entwicklung ländlicher Räume.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Ende Januar hatte sich eine Lenkungsgruppe, die aus den Achterwehrer Gemeindevertretern besteht, zu einem Auftaktgespräch getroffen. Anfang März war mit dem Hamburger Büro "inspektour", spezialisiert auf Tourismus- und Regionalentwicklung, das den Prozess begleitet, der weitere Fahrplan abgestimmt worden. Ende April sollten in Achterwehr und im Ortsteil Schönwohld zwei Workshops für Bürger stattfinden, um erste Ideen und Anregungen für die Ortsentwicklung zu sammeln. Doch diese müssen aufgrund der Corona-Pandemie im April ausfallen.

Onlineumfrage läuft bis einschließlich 24. April

Um die Planungen weiter voranzutreiben, hat das Hamburger Fachbüro aber eine Onlineumfrage für die Achterwehrer Bürger erstellt. Diese läuft bis zum 24. April. Neben allgemein gehaltenen Fragen nach Stärken und Schwächen der Gemeinde können die Bürger zum Beispiel die Notwendigkeit der Entwicklung von Themen wie Kinderbetreuung, Straßen- und Gehwegsanierung oder Verbesserung der ÖPNV-Anbindung gewichten. Laut Fachbüro dauert die Teilnahme an der Onlineumfrage etwa zehn bis zwölf Minuten, die Auswertung erfolgt anonym.

"Diese Onlinebefragung ersetzt nicht die für den April geplanten Workshops, die bereits im Terminkalender angekündigt waren und nun aufgrund der aktuellen Situation auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden müssen", betont Bürgermeisterin Kittmann. „Trotzdem wäre es sehr hilfreich, wenn sich möglichst viele an dieser Onlinebefragung beteiligen könnten, damit wir auf diesem Wege weiter an der Entwicklung unserer schönen Gemeinde arbeiten können“, ergänzt sie.

Workshops werden wohl nach den Sommerferien nachgeholt

Das nächste Treffen der Lenkungsgruppe sei Mitte Mai geplant. Dann könnte womöglich schon eine Auswertung der Onlineumfrage vorliegen. "Für die Workshops werden wir neue Termine suchen. Wahrscheinlich wird es nach den Sommerferien losgehen", sagt Kittmann.

Ideen können auch direkt an das Fachbüro gesendet werden

Die Befragung für die Achterwehrer Bürger ist im Internet unter dem Link https://www.umfrageonline.com/s/achterwehr zu finden. Zudem gelangt man über die Internetseite der Gemeinde unter www.achterwehr.de sowie die Seite des Amtes unter www.amt-achterwehr.de zur Umfrage.

Darüber hinaus können Ideen für Projekte und Maßnahmen, Bedarfe, Anregungen und Wünsche zur Ortsentwicklung von Bürgern unter Tel. 040/414 388749 oder per E-Mail an nadja.biebow@inspektour.de an das Fachbüro übermittelt werden.

Lesen Sie auch: Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Rendsburg.