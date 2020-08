Achterwehr

Corona hat die Ortsentwicklung von Achterwehr und Schönwohld ausgebremst. „Nach der Onlinebefragung im April hat das Projektbüro Inspektour aus Hamburg vorgeschlagen, die Bürgerbeteiligung in digitaler Form durchzuführen“, sagt Bürgermeisterin Anne Katrin Kittmann. „Das stieß in der Gemeinde aber nicht auf Gegenliebe. „Da geht gegenüber ganz realen Treffen viel Dynamik verloren“, sagt die Bürgermeisterin, deshalb habe man nach coronakonformen Lösungen gesucht und diese gefunden.

Ein Workshop zur Ortsentwicklung

Am Dienstag, 11. August bietet die Gemeinde ab 18.30 Uhr auf dem Sportplatz Achterwehr einen Workshop an, um mit möglichst vielen Einwohnern über die Zukunft des Dorfes zu diskutieren und neue Ideen zu kreieren. „Wir haben uns für eine Draußenlösung entschieden, weil so trotz Abstandsregeln viele Menschen teilnehmen können, das wäre irgendwo drinnen nicht möglich gewesen“, sagt Kittmann. Falls das Wetter an diesem Tag schlecht sei, gäbe es schon jetzt einen Ausweichtermin exakt eine Woche später.

Onlinebefragung brachte viele Einblicke

Ziel sei es, am Ende des Prozesses mit dem Konzept einen Leitfaden zu haben, um die Gemeinde mit ihren beiden Ortsteilen langfristig entwickeln zu können. Ein Schritt auf dem Weg dahin liegt mit der Onlinebefragung vor, an der insgesamt 71 Bürger im Alter von 17 bis 77 Jahre teilgenommen haben. Laut Inspektour lag das Durchschnittsalter bei 47,6 Jahren.

Die Dorfkultur ist ein Highlight

Eine der größten Stärken Achterwehrs ist laut Befragung die Dorfkultur und Kommunikation. Mit Dorffest, Dorfputz, dem lebendigen Adventskalender, Flohmärkten, Straßenfesten und vielem mehr gäbe es tolle Aktionen. Kritisiert wurde in dem Zusammenhang, dass Schönwohld dabei nur die zweite Geige spiele und beide Ortsteile zu wenig zusammenarbeiten würden. Zudem könnte die Dorfgemeinschaft als Ganzes aktiver sein, bisher gäbe es nur viele kleine isolierte Interessengruppen.

An der Wirtschaft hapert es

Als größte Schwäche des Ortes machten die Bürger die Wirtschaft aus. Mehr Läden im Ort sind gewünscht, auch um mehr Gewerbeeinnahmen zu erzielen. Beim Thema Verkehr lobten die meisten die gute Bahn- und Autoanbindung. Kritik gab es am Zustand der Radwege, fehlenden Nachtanbindungen im ÖPNV und fehlenden Spielstraßen beziehungsweise Tempolimits.

Erweiterung der Infrastruktur als wichtiges Ziel ausgemacht

Den größten Bedarf sahen die Bürger im Bereich der Infrastruktur. Mehr Wohnraum, ein Sportverein, Jugendtreff, eine Schule, schnelles Internet, ein Café, ein Supermarkt und ein Bäcker standen oben auf der Wunschliste. Zentral könnte hier auch die Umnutzung des freiwerden Amtsgebäudes sein.

Angebote für Kinder und Jugendliche fehlen

Der größte Entwicklungsbedarf wurde in der Umfrage bei der Stärkung der Dorfgemeinschaft und der Schaffung von Angeboten zur Seniorenbetreuung ausgemacht. Auch Freizeitangeboten, über Wandern, Joggen, Rad und Kanufahren hinaus, könnte Achterwehr ausbauen. Angebote für Kinder und Jugendliche würden fehlen. Auch die Nutzbarmachung der Badestelle am Ahrensee stand auf der Wunschliste. Hier fehle es vor allem an Parkplätzen und dem Engagement der Gemeinde.

„Die vielen Ideen aus der Befragung wollen wir jetzt weiterentwickeln und hoffen auf eine große Bürgerbeteiligung“, sagt Kittmann.

