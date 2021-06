Es geht um Wohnen, Verkehr, aber auch Natur- und Erholung: Zum Auftakt des Ortsentwicklungskonzeptes ist in Bordesholm eine Befragung der Bevölkerung angelaufen. Die Gemeinde hofft, das sich die Hälfte der Haushalte beteiligt. Allerdings kamen die Befragungsbögen mit Verzögerung in die Briefkästen.

Von Frank Scheer