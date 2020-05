Die Baugenossenschaft Mittelholstein (BGM) hat den Zuschlag als Investor für die Nordseite des Ortskerns in Kronshagen erhalten. Dies ist das Ergebnis einer nicht-öffentlichen Jury-Sitzung am Donnerstag. Die Entscheidung des Gremiums soll am 2. Juni von den Gemeindevertretern bestätigt werden.