Die Planungen für die Bebauung des Ortskerns in Kronshagen schreiten voran. Im Bauausschuss wurde der Entwurf des B-Plans gebilligt, die Baugenossenschaft Mittelholstein als Investor will gerne im September 2021 mit der ersten Wohnbebauung beginnen. Die Zufahrt zur Tiefgarage ist verlegt worden.

Von Florian Sötje