Osterrönfeld

Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden gegen 4:15 Uhr in Osterrönfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. Den Angaben zufolge befuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Osterrönfeld mit seinem Mercedes die Kieler Straße in Richtung Dorfstraße. An der Einmündung zur Straße Am Holm kam der Mann mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dort einen Gartenzaun.

"Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 26-Jährigen einen Wert von 1,72 Promille", teilte die Polizei mit. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 400 Euro am Gartenzaun und auf etwa 4000 Euro am Auto des betrunkenen Fahrers. "Ursächlich für den Unfall dürfte eine nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein", so die Polizei. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.