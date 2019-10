B202: Sperrung trotz Bürgerfest

Osterrönfeld

Wegen Bauarbeiten auf der B 202 sperrt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr die Bundesstraße in Höhe Osterrönfeld Richtung Kiel. An der Straße lässt die Behörde zurzeit Lärmschutzwände und Lärmschutzwälle für die Anlieger der viel befahrenen Strecke errichten. Jetzt seien Rammarbeiten im Übergangsbereich zwischen Bundesstraße 202 und Autobahn A 210 geplant, erklärt die Behörde auf Nachfrage.

Sperrung der Bundesstraße 202 bis 18. Oktober 2019

Die Sperrung der Bundesstraße 202 beginne am Mittwoch, 2. Oktober 2019, im Laufe des Nachmittags und ende am Freitag, 18. Oktober, dem letzten Tag der Herbstferien. Sie sei nötig, weil ansonsten nicht genug Platz für die Rammarbeiten sei.

"Einschränkungen des Verkehrs" seien "unausweichlich". Sperrung wie die jetzt bevorstehende "werden jeweils in den verkehrsärmeren Ferienzeiten ausgeführt". Dennoch kommt es zu Staus in Osterrönfeld.

"Spätere Sperrung der B 202 unmöglich"

Die Frage, warum die Sperrung nicht nach dem Feiertag und dem Wochenende beginnen kann, beantwortete der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr am Dienstag so: "Um die notwendigen Arbeiten im aktuellen Herbstferienzeitfenser zu schaffen, war ein späterer Beginn am 7. Oktober leider nicht möglich.

Mehr zum Tag der Deutschen Einheit

Warum richtet Schleswig-Holstein die Einheitsfeier 2019 aus?

2. und 3. Oktober 2019: Das erwartet Sie beim Bürgerfest in Kiel

Das Programm zum Bürgerfest in Kiel

Am Freitag, 4. Oktober, und Samstag, 5. Oktober, müssen bereits Arbeiten durchgeführt werden, um den engen Zeitplan innerhalb der Herbstferien zu schaffen. Nach den gesetzlichen Vorgaben sind Arbeiten an Sonn- und Feiertagen nicht zulässig."

Bürgermeister erwartet keine Staus in Osterrönfeld

Osterrönfelds Bürgermeister Hans-Georg Volquardts ( CDU) rechnet nicht mit großen Verkehrsproblemen in seiner Gemeinde am Tag der Deutschen Einheit. "Ich glaube nicht, dass sich die Autoschlange von Rendsburg nach Kiel bewegt." Der Verkehr "verteilt sich über den ganzen Tag", erwartet er.

Wochenlange Sperrung der Bahnhofstraße

Schlimmer wird es im November für die Gemeinde Osterrönfeld, sagt Volquardts. Dann sperrt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr wegen Bauarbeiten am Lärmschutz die Bahnhofstraße, die zum Ortsrand, nach Bokelholm, Emkendorf und in den Naturpark Westensee führt. "'Das ist eine wirkliche Verkehrsachse."

Keiner komme dann durch: Weder Autos noch Fußgänger und Radfahrer, sagt der Politiker. Warum die Bahnhofstraße im November dicht ist? Volquardts: Der Landesbetrieb Straßenbau wolle neben der B-202-Brücke über die Bahnhofstraße eine zweite kleinere Brücke für den Lärmschutz in dem Abschnitt bauen.

Umleitung durch die Felder?

Der Bürgermeister geht von einer vierwöchigen Sperre aus. Die Umleitung führe über umständliche Strecken, womöglich auch durch die Feldmark. Auch der Busverkehr sei betroffen. Genaue Pläne für würden derzeit erarbeitet.

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr bestätigt die Angaben, spricht aber von einer dreiwöchigen Sperre. Die genauen Zeiten wolle die Behörde noch bekanntgeben.

"Lärmschutz an B 2020 im Sommer 2020 fertig"

Der Bau des neuen Lärmschutzes an der Bundesstraße 202 begann vor einem Jahr. Die Arbeiten sollen "mit Ende der Sommerferien 2020" fertig sein, kündigt die Behörde an. Weitere Sperrungen der B 202 seien bis dahin in den Ferienzeiten geplant.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.