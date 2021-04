Zentraler Neubau oder Festhalten an den bisherigen Standorten in Osterrönfeld und Schacht-Audorf? Während die anderen amtsangehörigen Gemeinden für den Verwaltungs-Neubau sind, lehnt die Gemeindevertretung in Osterrönfeld das Ansinnen des Amtes Eiderkanal weiter geschlossen ab. Das sind die Gründe.