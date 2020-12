Mit Blaulicht war am Sonntag der Nikolaus in Ottendorf unterwegs. Die Feuerwehr hatte ihm einen eigenen Schlitten aus einem alten Löschanhänger des Wasser- und Schifffahrtsamtes gebastelt und mit Weihnachtsfeuerwichtel dafür gesorgt, dass am Abend die Stiefel der Ottendorfer Kinder gefüllt wurden.