Hochzeitsfreuden in Corona-Zeiten

Die Mitte 2019 begonnene Hochzeitsplanung von Lisa (30) und Timo Kröger (28) endete mit Beginn der Corona-Krise im März 2020 abrupt. Polterabend und 30. Geburtstag der Braut am 25. April, die standesamtliche Trauung am 30. April, kirchliche Trauung und Fest 2. Mai: Plötzlich stand alles infrage.

Die Zahl der zugelassenen Gäste blieb bis zuletzt unklar

Ganz wollte sich das Paar die Festfreude aber nicht nehmen lassen. Es heirateten standesamtlich. Den seltsamen Festtag mit Masken wird es wohl nie vergessen. Die Zahl der zugelassenen Gäste war bis zuletzt unklar. „Erst sah es so aus, als ob wir mit dem Standesbeamten allein wären. Am 28. April stand fest, dass sechs Personen ins Trauzimmer dürfen“, berichtet Lisa Kröger. Die werdenden Eheleute machten ihre Schwestern zu Trauzeugen, damit mehr Familie dabei sein konnte. „Wir saßen in der Mitte, der Standesbeamte und alle anderen auf Abstand.“

Vor der Tür empfing die Frischvermählten Stille

Stille statt Jubel empfing die Frischvermählten vor der Tür. Die Familie wartete in den Autos. „Uns war gesagt worden, dass die Polizei kontrolliert, ob Gäste vor der Tür stehen“, erzählte Lisa Kröger. Ein tolles Fest wurde es dennoch. Familie und Freunde hatten kontaktlose Geschenke vorbereitet. Der Alte Landkrug und die Kirche nahmen neuen Hochzeitstermin am 2. Mai 2021 an. Die Flitterwochen könnten, wenn alles gut geht, wie geplant im September beginnen.

Ein Hupkonzert für den Polterabend

Schon für Polterabend und Geburtstagsparty hatten die Freunde eine kontaktlose Überraschung geplant. Sie starteten ein Hupkonzert. „Wir sind beide in der Nortorfer Spielergarde, dort haben wir uns vor 20 Jahren kennengelernt“, erzählt Lisa Kröger von den Urhebern des Klangevents. „Die Nachbarn fanden die Idee witzig.“

Die Ideen der Freunde ersetzten die Umarmung

Die Familie schenkte eine lebensgroße Puppe, die mit einem laminierten Foto von Lisas Gesicht als Double auf einer Vorgartenbank thront.

Fünf Tage später empfing die Frischvermählten ein Puppen-Paar - sie im weißen Kleid mit Blumenstrauß, er mit schwarzem Anzug und Strohhut, - dazu ein Banner mit ihren Namen und ein Blumenherz. Girlanden flatterten als Grüße von Nachbarn, Freunden, Familie und Arbeitskollegen im Wind.

Hochzeitswünsche-Film

In einem 30-Minuten-Film waren individuelle Hochzeitswünsche aller Gäste zusammengeschnitten. „Ein Kind fuhr mit einem Spielzeugtraktor, an dem hinten eine Schnur mit Blechdosen hing, durchs Bild“, erzählte Lisa Kröger. Freude pur fürs Paar.

Jeder Schritt vor die Haustür barg in den ersten Tagen nach der Hochzeit eine Überraschung. Sträuße, Geschenke und eine Geschenkeschnitzeljagd erwarteten sie. Kreative Ideen, die fast so schön sind wie eine Umarmung.

