Molfsee

Die Umzugskartons sind nicht nur gepackt, sie wurden schon wieder ausgepackt: Anke Wolff-Steger lebt bereits mit ihrem Mann in Fahrdorf bei Schleswig. 2005 wechselte die Pastorin aus der Leitung des Jugendpfarramts im damaligen Kirchenkreis Schleswig nach Schulensee, in der Gemeinde mit nur einer Pfarrstelle war sie für alles zuständig, fühlte sich aber nie allein: „Ich hatte einen sehr kompetenten, solidarischen und unterstützenden Kirchengemeinderat und tolle Mitarbeiter“, zieht Wolff-Steger ein positives Fazit.

Kinderbibelwoche hat sie mit Freude gemacht

Gemeinsam habe man von Bauprojekten bis Konfirmandenarbeit eine Menge bewegt. Dazu gehörte beispielsweise das 50-jährige Jubiläum der Kirche im Jahr 2009. Viele kleine und große Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums wurden von der Pastorin und ihrem engagierten Team auf den Weg gebracht, es gab eine Engelausstellung, die Konfirmanden drehten einen Film über die Entstehung der Kirche, dazu wurden diverse Vorträge präsentiert.

Zu ihren Lieblingserinnerungen gehört die jährliche Kinderbibelwoche. „Projekte mit 150 Kindern und 50 Helfern, das ist wirklich bereichernd, und in Schulensee zehren wir immer wieder davon“, betont sie. 2017 erlebte sie einen großen Knall - ein Sturm hatte den 20 Kilogram schweren Kupferhahn vom Dach geholt. 32 Meter war der Koloss zu Boden gestürzt und dabei mehrmals in das Turmdach eingeschlagen. 2019 wurden Hahn, Kugel und Kreuz nach der Reparatur neu montiert. "Ich freue mich riesig, dass unsere Kirche jetzt wieder komplett ist", sagte Pastorin Anke Wolff-Steger damals, die Kosten lagen bei rund 16.600 Euro, 12.200 Euro waren durch Spenden zusammengekommen.

Nach 40 Dienstjahren in den Ruhestand zu gehen, empfindet sie nicht unbedingt als Abschied, sondern eher als einen Neuanfang. „Aber das ist nicht ganz ohne, mein Leben jetzt nochmal neu zu sortieren“, sagt Wolff-Steger mit einem Schmunzeln. Vom Ruhestand erhofft sie sich vor allem „mehr Zeit für alles“. Beispielsweise mehr Besuche bei ihrer Mutter, mehr Yoga, noch mehr Engagement in der Gesellschaft Christlich-Jüdischer Zusammenarbeit Schleswig-Holstein, in deren Vorstand sie sich engagiert.

Online-Gottesdienste in der Pandemie

Besonders das vergangene Jahr war für Theologen nicht einfach. Coronabedingt mussten Gottesdienste abgesagt werden. Aber: In Schulensee war man kreativ, Online-Gottesdienste wurden gehalten, Videos gedreht.

Und Anke Wolff-Steger verspricht, immer mal wieder in Schulensee vorbeizukommen, auch mal einen Gottesdienst zu halten, denn gepredigt hat sie immer gern. „Aber ich bin auch froh, dass mit dem Pastorenehepaar Otterstein jetzt eine gute Vertretung kommt“, betont die Pastorin. „Dann kann die Gemeinde in Ruhe sehen, wie es weitergeht. Ich wünsche ihr, dass sie weiter so kreativ und ideenreich auf neue Situationen reagieren kann.“